Miércoles 15.01.2020 - Última actualización - 17:15

Diputados de la UCR presentaron un proyecto para revocar el estatus de refugiado de Evo Morales

Diputados nacionales de la UCR presentaron este miércoles un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo deniegue el trámite de solicitud de refugio al ex presidente de Bolivia Evo Morales y revoque el estatus de asilado con el cual fue beneficiado, "debido a las recientes declaraciones periodísticas" formuladas por el ex mandatario.

Los firmantes del proyecto cuestionaron las declaraciones de Morales por considerar que "promueven la organización de 'milicias armadas como las de Venezuela' en su país, lo constituyen una franca violación a los principios constitucionales y democráticos vigentes en la República Argentina". Los impulsores del proyecto son Alfredo Cornejo, Gustavo Menna, Luis Petri, Mario Arce, Federico Zamarbide y Estela Regido. "Evo Morales junto a cuatro ex miembros de su gobierno se encuentran en asilo en nuestro país desde el 12 de diciembre de 2019 mientras se tramita la solicitud de refugiado. El citado marco normativo establece que los asilados pasarán a tener el estatus definitivo de refugiados una vez que el trámite que se realiza ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) haya concluido", recordaron. En ese sentido, Petri expresó que "es incomprensible que el Gobierno sostenga la condición de refugiado a Evo Morales cuando demostró no tener ningún interés en cumplir con las obligaciones que le impuso el país al momento de su ingreso”. Cornejo, al referirse a la presentación del proyecto, aseguró que “los latinoamericanos hemos pagado caro la violencia política y estas manifestaciones de Evo Morales no creo que ayuden en lo más mínimo a la paz interna en Bolivia. Es una provocación innecesaria”. Con información de Télam.