Depeche Mode y Whitney Houston ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll

La banda británica Depeche Mode y la cantante estadounidense Whitney Houston -quien murió a los 48 años en 2012- son algunos de los solistas y agrupaciones que formarán parte el año próximo del Salón de la Fama del Rock & Roll, cuya fundación anunció hoy el nombre de los seleccionados.



Junto a ellos también ingresarán el rapero The Notorious B.I.G. -asesinado el 9 de marzo de 1997-, y los grupos Nine Inch Nails, The Doobie Brothers y T-Rex, según informó Efe.



Las nuevas incorporaciones serán celebradas en la ceremonia anual programada para el 2 de mayo en la sede del Salón de la Fama de Cleveland, Ohio, que será transmitida por HBO.



El requisito fundamental para poder acceder a este prestigioso club estipula que la primera grabación del artista o banda en cuestión debe haberse editado al menos hace 25 años.



Los miembros son elegidos a través de una encuesta entre más de 1.000 músicos, historiadores y miembros de la industria, que evalúan el trabajo profesional, la innovación, la habilidad y la influencia de los postulantes.

We’re honoured to be included as one of this year’s Rock and Roll Hall of Fame inductees, and to stand alongside the other incredible acts in the Rock Hall and those joining this year. A huge thank you to everyone who has supported us and our music over the years. #RockHall2020 pic.twitter.com/YV2UV8F7Fi