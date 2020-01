El Movimiento Obrero Santafesino, lucha y resistencia al neoliberalismo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los referentes del MOS repasaron la lucha en la calle durante estos años y comentaron sus perspectivas de cara a lo que viene

Ante las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Mauricio Macri, en noviembre del 2017, diferentes organizaciones sindicales de la provincia de Santa Fe sellaron la unidad y le dieron vida al Movimiento Obrero Santafesino (MOS).





Allí confluyen el Movimiento Sindical Rosarino (MSR), CTA de Santa Fe, las regionales de CGT de San Lorenzo, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista; UOM Villa Constitución, AMSAFE; ATE y FESTRAM, fue un actor protagónico en la lucha de los trabajadores y trabajadoras durante los últimos años del gobierno de Macri.





A días del cambio de gestión, CLG dialogó con diferentes dirigentes del Movimiento, quienes hicieron un balance de estos años y comentaron sus perspectivas y el rol del sindicalismo de cara a lo que viene: Alberto Botto de Luz y Fuerza, Claudio Hoffman de ATE Santa Fe, Sonia Alesso de Amsafé y Claudio Girardi de la CGT de la capital provincial.





El titular de Luz y Fuerza y del Movimiento Sindical Rosarino, Alberto Botto, señaló que “en un contexto totalmente desfavorable para los trabajadores, el balance del MOS ha sido positivo”.





“Fuimos varias centrales de la provincia de Santa Fe, de varios puntos, las que nos unimos en virtud de que había que tratar de salir de este modelo que concentraba riqueza y que estaba generando exclusión y mucha pobreza. A partir de dejar de lado nuestra procedencia, y entendiendo que somos todos clase trabajadora, nos juntamos y llevamos adelante muchas acciones de concientización y, también, para exigirle al poder político la unidad porque sabíamos que para salir de esta situación política – económica que nos estaba gobernando en la Argentina se necesitaba un modelo frentista”, comentó Botto.





En ese sentido, el gremialista destacó que con la unidad de la dirigencia política del Frente de Todos, se logró un triunfo en la Provincia de Santa Fe y se “pudo recuperar la Nación con la fórmula Fernández – Fernández”.





“Con la resistencia que hemos ejercido durante estos cuatro años creemos que hemos logrado el objetivo principal que era derrotar al gobierno que estaba en la Argentina. A partir de ahí, hay que empezar a trabajar y sostener este nuevo modelo con el cual nos sentimos identificados para recuperar la esperanza, recuperar la calidad de vida que se perdió. En definitiva, recuperar un modelo de país que nos incluya a todos y a todas”, agregó el gremialista.





En cuanto a cómo ve los próximos años, Botto indicó: “Se vienen momentos muy duros, va a llevar mucho tiempo salir de la situación que nos dejó el gobierno de Cambiemos. No se vuelve mágicamente al año 2015, sino todo lo contrario, va a tener que transitarse muchos meses donde el rumbo político tiene que ser modificado inmediatamente”.





En ese sentido, remarcó que “el movimiento sindical tiene que estar unido, movilizado, no solamente para cuidar lo que se ha conseguido sino también por el contexto que se está dando en Latinoamérica, donde se pensaba que los golpes de Estado no volvían más y esas acciones nuevamente volvieron a ponerse en evidencia con el derrocamiento del gobierno elegido por el pueblo en Bolivia". "Hay que estar muy atentos para cuidar la democracia”, subrayó.





“Nosotros creemos que hay apelar a la generosidad de todos y todas, que es la única forma de poder superar y hacer un país digno de ser vivido. Creo que con el cambio de esta política donde se tenga mayor sensibilidad social se van a poder empezar en vigencia esos programas sociales que fuera cerrado y que ayudaban a quienes no habían tenido las mismas oportunidades que otros. Aspiramos a eso fundamentalmente, que, desde la responsabilidad de la dirigencia, ayudemos a sostener lo que se consiguió con estos cuatros años de resistencia”, manifestó.





Por su parte, Jorge Hoffman, Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado Santa Fe, indicó que la movilización del movimiento obrero junto con los sociales en estos años fue la más grande la historia.





“En particular, el Movimiento Obrero Santafesino fue la expresión sindical de mayor grado de organización del movimiento obrero de los últimos tiempos.





Fue un ejemplo de años de lucha en toda la nación argentina. Creo que en todo el país se conoce esta experiencia, de esta organización, con una conducción transversal, colectiva, que logró no sólo mantener la unidad sino ser la expresión de resistencia al neoliberalismo”, dijo el titular de ATE Santa Fe.





Para Hoffman, el gobierno de Macri deja “un país con récord mundial de deuda con el FMI, un país con un alto porcentaje de pobreza que jamás se hubiese imaginado hace 5 o 10 atrás, con una industria devastada y con un retroceso inmenso de ciencia y técnica”.





“Ahora, nos toca recuperar la Argentina, erradicar rápidamente la pobreza para que a partir de esto empezar a volver a crecer, volver a generar consumo, de manera que tal que vuelva a funcionar el comercio, la industria, poner de nuevo en marcha la economía”, agregó Hoffman.



En tanto al rol del sindicalismo, el dirigente comentó: “En primer lugar, el sindicalismo tiene que responder este llamado para terminar el hambre. Hoy quienes tienen hambre en la Argentina, son trabajadores y trabajadoras desocupados. Tenemos que recuperar puestos de trabajo, recuperar empleos, poder adquisitivo, que tiendan a un país más equitativo. Pero, además, en términos estratégicos, no tiene que relegar en absoluto al mundo de las empresas todo lo que significa la incorporación de las nuevas tecnologías. El movimiento obrero tiene que participar en forma activa en este proceso, tiene que construir una alianza con el mundo del conocimiento para que el mundo del futuro sea un mundo de mayor equidad y que el conocimiento no traiga una mayor concentración de la riqueza y mayor exclusión. Es una deuda que tiene el movimiento obrero con los trabajadores”.





La Secretaria General de Ctera, Sonia Alesso, aseveró que estos años “han sido muy difíciles para el movimiento obrero”. En tanto a esto, la secretaria general de Amsafé destacó la lucha del MOS. “Hemos estado articulados en la calle con los distintos gremios, los movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos. El MOS, el MSR, la CTA y las distintas organizaciones pudimos articular una lucha en la provincia que se vio a nivel nacional, que pudo resistir el ajuste, la pobreza, en un escenario complejo. La derrota del macrismo es el producto de una lucha sostenida del pueblo argentino y del movimiento obrero”, manifestó.





La clase trabajadora fue uno de los sectores más perjudicados durante el gobierno de Mauricio Macri pero también fue el principal sector que resistió en la calle. “Sin lucha, sin calle y movilización hubiera sido muy difícil. Se pudo derrotar una gestión de gobierno que venía para seguir endeudándonos”, señaló Alesso.





En relación al cambio de gobierno en la provincia de Santa Fe, la titular de Amsafé espera que el gobernador mantenga los derehos conquistados durante la gestión anterior. "Perotti tiene que continuar el camino de poder discutir salarios, concursos, condiciones de trabajo. Estamos en un escenario donde vamos a tener nuevas demandas como el hambre, la situación en la que llegan los chicos a la escuela, esa va a ser una serie de desafíos que vamos a tener que enfrentar y nosotros vamos a defender los salarios de los docentes y las condiciones del trabajo, la situación que se viven muchas escuelas de distinto tipo", sostuvo.





La Secretaria General de Ctera afirmó que en los próximos años "el movimiento obrero va a seguir peleando por las banderas de siempre, lo que cambia es una relación con otra".





"Me parece que hay una voluntad política del gobierno de Alberto Fernández de escuchar al movimiento sindical, y a los distintos sectores. Conflictos va a haber porque es parte de la vida cotidiana, es algo que sucede y nos vamos a poner de acuerdo rápidamente pero tiene que haber una voluntad mayoritaria para defender los derechos, el trabajo, la producción nacional", concluyó Alesso.





El titular de la CGT de Santa Fe, Claudio Girardi, realizó un repaso de las medidas llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri y consideró que “a los trabajadores le ha ido muy mal”.





“No hubo una sola medida a favor de la clase trabajadora, sean activos, registrados, no registrados, desocupados, jubilados o las Pymes y dejó un balance negativo”, señaló.





En ese contexto, Girardi destacó la unidad del MOS. “Creo que le hemos puesto un límite a algunas políticas que intentaron bajar en la provincia o que fueron traídas desde la Nación. La unidad en la calle y en la lucha ha sido un reflejo positivo para el movimiento obrero nacional, le sirvió a las y los trabajadores”, dijo.





Con respecto al cambio de gobierno, el secretario general de la CGT Santa Fe indicó que “con Alberto Fernández la gente tiene esperanza de salir de donde lo dejaron las políticas del neoliberalismo”.





“Vamos a tener unos cuantos meses complejos, de acá a marzo o abril, donde hay que asegurar que la gente coma porque hay quince millones de argentinos, o sea uno de cada tres argentinos, con problemas alimentarios. En eso está trabajando el presidente y sus ministros, vamos camino a un pacto social para atender primero lo urgente porque el hambre no puede esperar”, agregó Girardi.





En referencia al rol que debe cumplir el sindicalismo en los próximos años, el sindicalista expresó: “Tenemos que acompañar las medidas del gobierno que creamos que creemos positivas de mediano y largo plazo, sobre todo, como hasta ahora, que ponga plata en el bolsillo a la gente que no tiene para comer todos los días. Y después si Alberto toma el camino equivocado, el mismo lo ha dicho, plantearlo. En el futuro, plantear una mesa de diálogo constante con el gobierno nacional para poder llevar adelante medidas que nosotros consideremos justas, sentarse en una mesa para tener un país más justo”.





Finalmente, Girardi expresó que espera que el gobernador de Santa Fe tome el mismo camino que Alberto Fernández y conforme una mesa de diálogo: "Ha pasado tiempo suficiente para que el gobernador convoque al movimiento obrero y a la CGT de Santa Fe todavía no nos convocó. Estamos dándole tiempo para que arme las líneas principales de lo que va a hacer su gobierno pero semanalmente le reclamamos una audiencia, sentarnos en una mesa y formar un pacto para generar cosas que nos sirvan a los santafesinos y tener una vida mejor".