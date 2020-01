Llueve torrencialmente en Australia: esperan que contenga el fuego pero temen inundaciones

Las lluvias y tormentas caídas este jueves en la costa oriental australiana permitieron aliviar la virulencia de los incendios que la arrasan. Se espera que sean suficientes como para extinguir, o al menos aliviar, algunos de los incendios que ya calcinaron al menos 11,2 millones de hectáreas, matado a 29 personas y millones de animales y destruido más de 2.500 viviendas.



Las autoridades australianas advierten que tormentas intensas del tipo que están cayendo, pueden derivar en inundaciones, mientras que los rayos pueden prender nuevos fuegos. "Esperamos tiempo inestable en los próximos cuatro o cinco días", explicó un especialista de la agencia meteorológica nacional en la radio pública.

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K