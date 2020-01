https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cinco novedades en pantalla

Bajo tierra y más allá

Cinemark estrena “El robo del siglo”, de Ariel Winograd, con Francella y Peretti; también el terror de “La hora de tu muerte”. Cine América trae “El acoso” de Michal Aviad; “La muerte no existe y el amor tampoco”, com Romina Paula y Osmar Nuñez; y “La sombra del pasado”, de Florian Henckel von Donnersmarck.

Guillermo Francella como Luis Mario Vitette Sellanes y Diego Peretti como Fernando Araujo, autores del robo. Foto: Gentileza Warner Bros.



Foto: Gentileza Warner Bros.

Redacción de El Litoral cultura@ellitoral.com Cinemark estrena esta semana “El robo del siglo”, de Ariel Winograd (coguionista junto a Alex Zito y Fernando Araujo), con las actuaciones de Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago y Rafael Ferro. Acasusso, 13 de enero de 2006. Un grupo de ladrones ingresa a la sucursal del Banco Río y toma como rehenes a los clientes y empleados del banco. Llega la policía y el grupo Halcón. Un negociador intenta calmar a los ladrones, pero descubre que ya parecen estar bastante tranquilos. Mientras la tensión se desarrolla en la superficie, en las profundidades de la tierra, parte de la banda se está llevando el botín mediante un túnel creado bajo la caja fuerte del banco. Así, como por arte de magia, los ladrones desaparecen dejando una curiosa nota a las fuerzas de seguridad. El robo del siglo se acababa de perpetrar. Contra el destino Llega también “La hora de tu muerte” (“Countdown”), debut en la dirección de Justin Dec (también guionista), con un elenco integrado por Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Eliana Bateman, Peter Facinelli, Dillon Lane, Anne Winters y Charlie McDermott. Una joven enfermera descarga accidentalmente la aplicación “Countdown”, la cual predice con exactitud la fecha y hora de la muerte de los usuarios. Ella tratará desesperadamente de burlar al destino antes de que su cuenta regresiva llegue a cero en los próximos dos días. Situación extrema Cine América suma a su pantalla “El acoso” (“Isha Ovedet”), de Michal Aviad, coautora del guión junto a Sharon Azulay Eyal y Michal Vinik. Estelarizan Liron Ben-Shlush, Oshri Cohen y Menashe Noy. Mientras su marido tiene dificultades para mantener su restaurante, una madre de tres hijos encuentra trabajo como asistente de un poderoso agente inmobiliario. Al ser acosada sexualmente, ella deberá defender su trabajo y principalmente, su autoestima. Pasado presente El segundo ingreso de la sala es “La muerte no existe y el amor tampoco”, de Fernando Salem, también guionista junto a Esteban Garelli. Protagonizan Romina Paula, Osmar Nuñez, Susana Pampín, Justina Bustos, Antonella Saldicco y Agustín Sullivan. La música es de Santiago Barrionuevo (alias Santiago Motorizado). Sigue a Emilia, una joven que viaja a su pueblo natal para arrojar las cenizas de su mejor amiga fallecida cinco años atrás. Una vez allí se reencontrará con las historias de su adolescencia, incluyendo a su gran amor Juan quién acaba de ser padre hace poco. ¿Cómo convivimos con aquello que ya no está pero que aún no podemos dejar atrás? Secretos En pretemporada de Cine Club (jueves 20.15 y sábado 17.30) se verá “La sombra del pasado” (“Werk ohne Autor”), escrita y dirigida por Florian Henckel von Donnersmarck, con las actuaciones de Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci e Ina Weisse. Kurt Barnert es un joven estudiante de arte en la Alemania del Este. Está enamorado de su compañera de clase, Ellie. El padre de ella, el profesor Seeband, un famoso médico, no aprueba la relación de su hija y está decidido a destruirla. Lo que ninguno de ellos sabe es que sus vidas están conectadas por un terrible crimen cometido hace décadas. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

