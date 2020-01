Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 16.01.2020 - Última actualización - 12:15

Extravío de patente

Beatriz Visconti

“El viernes, con la tormenta y la lluvia, se me ha extraviado la patente del auto. Quisiera saber si alguien la vio o la encontró, o dónde la podría ubicar. La numeración es: NTC962. Agradecería me comunicaran novedades al respecto. Dejo mi teléfono: 154-081606, tengo WhatsApp. Muchas gracias”.

Imputar a todos

Un lector

“He leído en el diario que fueron imputados todos los policías que estuvieron en ese desfalco que hubo. Yo digo: si no hubiera habido una empresa que les vendió los repuestos con facturas truchas y un taller mecánico que les vendió o les entregó facturas truchas de trabajos que no se hicieron, no hubiera existido ese desfalco. Entonces pregunto por qué imputan solamente a los policías si los primeros implicados son los empresarios y los talleres mecánicos. ¿Por qué no salió la nómina de todos los implicados?”.

Sin “coronita”

Alfredo Salomón

“En materia de Impuesto a las Ganancias que nació al margen de la ley, leo en El Litoral que afectará a sueldos mayores de $ 55.000. Pregunto: ya que nada podemos hacer para impedir semejante injusticia, por lo menos que no haya ‘coronita’ para ciertos personajes intocables, como los jueces del Poder Judicial (para colmo de jueces tienen poco y nada). Yo pregunto, en este país ¿cuándo se va a empezar a aplicar una medida que sea pareja, sin privilegios? Les cuento que en la antigüedad hubo un personaje llamado Diógenes. En una ocasión lo vieron, en pleno día, con una antorcha encendida en la mano. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, contestó: ‘Ando buscando a un hombre’. Pasaron muchísimos años y todo sigue igual. Todo lo que se implementa esconde alguna trampa, como lo es este ilegal Impuesto a las Ganancias. Lo que este país necesita son hombres con calidad personal, con capacidad para corregir tantas injusticias. ¿Hemos de verlos en este nuevo ciclo anual?, Dios quiera que sí”.