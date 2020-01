https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.01.2020 - Última actualización - 12:40

12:29

El servicio que permitirá mejorar la salud en esa localidad del departamento Las Colonias, fue inaugurado a finales del año pasado. Una firma local cedió un inmueble donde se instalará la posta sanitaria. “En una primera etapa funcionará de lunes a viernes en horarios rotativos”, manifestó el presidente comunal Víctor Cavallero.

Tras un año y medio de trabajo San Carlos Norte ya cuenta con su posta del 107 El servicio que permitirá mejorar la salud en esa localidad del departamento Las Colonias, fue inaugurado a finales del año pasado. Una firma local cedió un inmueble donde se instalará la posta sanitaria. “En una primera etapa funcionará de lunes a viernes en horarios rotativos”, manifestó el presidente comunal Víctor Cavallero. El servicio que permitirá mejorar la salud en esa localidad del departamento Las Colonias, fue inaugurado a finales del año pasado. Una firma local cedió un inmueble donde se instalará la posta sanitaria. “En una primera etapa funcionará de lunes a viernes en horarios rotativos”, manifestó el presidente comunal Víctor Cavallero.

Tras 18 meses de gestiones desde en diciembre del año pasado, la comunidad de San Carlos Norte sumó la posta sanitaria del Servicio de Emergencias 107, que permitirá mejorar los traslados de vecinos de esa localidad y otras del departamento Las Colonias a los distintos centros de salud de la provincia.

El presidente comunal Víctor Cavallero comentó a El Litoral que fue uno de los proyectos más relevantes concretados el último año. “Hace un año y medio que veníamos trabajando para concretar este proyecto, pero para lograrlo nos pedían un lugar para poder apostar la ambulancia y el enfermero. A raíz de ello se firmó un comodato por cuatro años con la cooperativa Camil que cedió a la comuna una casa que estaba deshabitada sin costo”.

Cavallero precisó que con recursos propios se puso en valor la vivienda.

“Se hicieron nuevos baños, desagües y cocina. Además se arregló el cielo raso y se colocaron luces led. En una primera etapa funcionará de lunes a viernes en horarios rotativos. El tema es descentralizar la posta sanitaria de Gálvez y funcionar en coordinación con los otros pueblos del departamentos Las Colonias”, aclaró.

El funcionario comunal manifestó que este servicio trabaja en red y en sintonía con bomberos voluntarios y los hospitales públicos. “Lo importante es que pueda brindar un espacio acorde a los ambulancieros, y que permita una conexión mucho más fuerte con el Samco. Se abre una puerta muy importante con el corredor sanitario. No están oficializados los cargos por ello la comuna se hace cargo de los honorarios del enfermero, con una pequeña tasa por mes mínima lo mismo que se hace con el Samco, nos permitirá hacer frente a este nuevo servicio”, destacó el jefe comunal.

Por su parte durante la inauguración, el Coordinador de la Subregión de Gálvez del servicio 107, Pablo Gamboa, explicó que desde hace varios meses trabajaron junto al presidente comunal Víctor Cavallero y la firma local para lograr contar con este servicio.

“La ambulancia va a ser un elemento más para todo el corredor, no va a estar solo para San Carlos Norte sino también para San Carlos Centro, Gessler y localidades vecinas, el trabajo es en red, vamos a contar con personal toda la semana, en horarios rotativos. Cuando no se tenga chofer o la unidad no esté en el pueblo habrá una del corredor disponible, eso lo queremos aclarar porque se va a trabajar en red y en conjunto con la directora del Hospital Nanci Gatti”, expresó Gamboa.

Vale destacar que durante los próximos meses además, se realizaran campañas de información para que toda la comunidad despeje sus dudas sobre cómo utilizar o recurrir a este servicio en caso de necesitarlo.

Nueva pileta

Por otra parte Cavallero dio detalles sobre la culminación de las obras de puesta en valor de la pileta en el predio de la Escuela N° 357.

“Fue una de los proyectos más esperados por los vecinos. Es una obra que se arrancó a fines del año 2018 y que pudimos culminar para que la gente y los chicos de la colonia de vacaciones puedan disfrutar de un espacio muy lindo en San Carlos Norte. Del 1,3 millones de pesos que nos entregó el gobierno provincial terminamos invirtiendo 2 millones con aportes propios”, precisó. Las obras incluyeron nuevas duchas, vestuarios, la colocación del cerco perimetral y las nuevas bombas de filtrado.

“La pileta se maneja de forma conjunta entre la cooperadora y la escuela”, puntualizó Cavallero.