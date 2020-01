Perotti se reúne con Fernández y Frederic por la llegada de más fuerzas federales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viajó al finalizar la primera reunión por seguridad en la Municipalidad de Santa Fe, donde se priorizó la coordinación de información y un accionar común. Esperaba firmar el convenio con Nación. “Hay gente que ha tenido mucho espacio, se ha sentido dueña de la calle. Eso se terminó.”, aseguró.

El gobernador Omar Perotti viajó esta mañana a Buenos Aires para reunirse con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, y ajustar todos los detalles que permitan la llegada de más fuerzas federales a la provincia. El encuentro estaba previsto para las 17 hs., aproximadamente, y también participará Marcelo Saín, el ministro provincial del área.

Aún se desconocen los detalles del convenio que firmarán, en cuanto a la cantidad de efectivos y dónde desarrollarán su accionar. En este contexto no se entienden las declaraciones que hizo este miércoles el Jefe de la Policía provincial, comisario Víctor Sarnaglia, quien había asegurado que las fuerzas federales ya estaban en la provincia de Santa Fe desde el martes. Lo que se sabe hasta ahora es que los agentes se distribuirán esencialmente entre las ciudades de Santa Fe y Rosario, donde en lo que va del año se han registrado ya 25 homicidios. Pero las precisiones se sabrán una vez firmado el convenio entre Nación y Provincia.

“Hay gente que ha tenido mucho espacio, se ha sentido dueña de la calle y de la situación, con vínculos en distintos lugares. Eso se terminó. Si hablamos de cortar los vínculos con el delito lo hacemos en todos los niveles”, aseguró Perotti sobre los hechos de violencia.

En el Municipio

Antes de emprender el viaje, el gobernador visitó al intendente de la ciudad capital, Emilio Jatón, junto a Saín. Juntos encabezaron el primer encuentro ampliado por seguridad que se desarrolló en el segundo piso de la Municipalidad, una reunión de trabajo que se repetirá en las principales ciudades de la provincia y en la que se priorizó compartir información y coordinar acciones.

En rueda de prensa, Perotti explicó que “la idea es tener un nivel de coordinación en cada uno de los niveles del Estado de la mejor manera, el nivel nacional, provincial y bajar esa información en la coordinación con cada uno de los territorios”.

Las autoridades compartieron un diagnóstico común de la situación y criticaron a las gestiones anteriores porque no trabajaban articuladamente ni compartían información: “Creemos que esto tiene que ser un diferencial importante en una política de seguridad, compartir en el día a día la información que se tiene, los trabajos en el enfoque social para encarar el tema de la inseguridad y todo el trabajo en lo operativo. No puede ser que tengamos una dispersión de esfuerzos y de recursos porque en esa dispersión gana el delito”.

Los primeros lineamientos de este tipo de encuentros se dieron en Rosario, en la reunión que mantuvo el martes a la tarde con los intendentes de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela, donde se pusieron en marcha los convenios de mesas de trabajo operativas.

“No importa el número”

Consultado respecto al desembarco de efectivos federales a la provincia, Perotti aseguró que “van a permanecer en Santa Fe y se va a estructurar el funcionamiento”, y no anticipó la reunión que tenía previsto mantener por la tarde con el presidente por este tema. Sólo se lo confirmó a El Litoral, ante la pregunta puntual, una vez finalizada la rueda de prensa. Sí aclaró que “no puede estar aquí en discusión el número (de efectivos), como si el número de por sí fuera la solución. La solución es la coordinación y no la hemos tenido entre los distintos niveles. No puede ser que haya esfuerzos de municipios que tienen su propio centro de monitoreo y que no se conocen”, en lo que pareció una alusión a la necesidad de acceder a la información que brindan las cámaras que tiene el municipio capitalino.

“Hay un nivel de coordinación indispensable: en el manejo de la información; en el diagnóstico; y en la información a construir. El observatorio que puso en marcha la Provincia se va a enriquecer con la información que a estas mesas nutra y acerque cada uno de los equipos locales”.

“Convergencia de opinión”

Por su parte, el intendente calificó la reunión como “muy productiva, desde siempre decimos que en el tema seguridad nadie puede quedar afuera, y el camino es éste, una mesa de coordinación. Nosotros manejamos muchísima información que, como decía el gobernador, tiene que quedar en la mesa de confianza”.

Saín dijo que se lleva “un diagnóstico claro y construimos por primera vez la agenda de los problemas que para cada uno de nosotros eran prioritarios. Hay una convergencia de opinión absoluta, que van desde problemáticas de narcomenudeo, hasta cuestiones de delitos predatorios, entraderas y delitos de mucho dramatismo social”.

Acerca de la presencia policial en la calle, Saín aseguró: “Evaluamos que para muchos delitos que se comenten en los centros más integrados, es muy importante el accionar de los caminantes, tanto de la GSI como de la Policía, pero de manera coordinada y planificada, algo que no se hacía hasta ahora”.

En otras ciudades

Las próximas reuniones por seguridad serán: el martes 21, en Venado Tuerto; el jueves 23, en Reconquista; y la semana siguiente, en Rafaela.





Subsidios al transporte: funcionarios municipales viajan a Buenos Aires

El subsecretario de Movilidad y Transporte de la Municipalidad de Santa Fe, Lucas Crivelli, está viajando a Buenos Aires para mantener una reunión con autoridades nacionales y recibir mayores detalles de la nueva propuesta de distribución de subsidios al transporte de interior del país. El encuentro se concretaría pasado el mediodía de este jueves.

Es que el convenio que se trajo el secretario provincial, Osvaldo Miatello, no dejó tranquilos a los funcionarios locales porque, al sacar las primeras cuentas estimaron que la ciudad vería reducidos los aportes de Nación para sostener el sistema.

La propuesta elimina los aportes que se otorgaban en base a la resolución 1086, que permitió a Santa Fe recibir una suma adicional de poco más de 180 millones de pesos del gobierno nacional en 2019 y mantener la tarifa en $ 28,90, cuando en la mayoría de las ciudades supera los $ 30.

Si bien también establece que se otorgarán $ 14.700 por conductor, por mes; y $ 20 por litro de combustible, el estudio de costos preliminar arroja montos inferiores a los que se pierden por la eliminación de la 1086.

Con el objetivo de aclarar este panorama y tener mayor certeza sobre los números, Crivelli viaja a Buenos Aires. Luego, se evaluará si resulta conveniente para la ciudad de Santa Fe porque aceptar el convenio implica congelar el precio del boleto por 120 días.