Muerte de Nisman: ¿Cuál es el estado de la causa y que pruebas siguen pendientes?

La causa que se sigue sobre el deceso del fiscal cuenta con cinco imputados y la Fiscalía a cargo de Eduardo Taiano profundiza la investigación con distintas medidas de prueba antes de su elevación a juicio oral.

Los procesados a esta fecha son el técnico informático Diego Lagomarsino, como partícipe necesario de la muerte de Nisman, y los cuatro custodios del fiscal, Rubén Benítez, Néstor Durán, Armando Niz y Luis Miño, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.



La elevación a juicio podría ser solicitada por Taiano al magistrado federal Julián Ercolini en tandas, primero los custodios y luego, Lagomarsino, aunque en la investigación no hay acusados como autores materiales del crimen.



Al momento, restan analizarse resultados de las comunicaciones de Nisman y huellas dactilares de su departamento, entre otras medidas.



A continuación, un detalle de las tareas realizadas y encargadas por la Fiscalía:



- Se peritaron unos 200 equipos aproximadamente, entre computadoras, teléfonos celulares, discos externos y otros elementos.



- El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó un peritaje psicológico tendiente a determinar los patrones de personalidad de Nisman.



- Secuestro de elementos relacionados con el control de accesos del complejo Le Parc de Puerto Madero al momento de ocurrido el fallecimiento de Nisman. El análisis de esos elementos (100 aproximadamente) fue elevado en diciembre de 2019 por la División Ciberdelito de la Gendarmería Nacional Argentina y se encuentra actualmente bajo estudio.



Puntos ciegos



- Se analizaron las cámaras de filmación del complejo Le Parc y se logró acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad contenidas en los DVR que se encontraban bloqueados y que, por tal motivo, no habían sido analizados por la fiscal y la jueza del fuero ordinario, Viviana Fein y Fabiana Palmaghini, respectivamente. En base a ello, se realizó un análisis completo sobre las cámaras de seguridad del complejo, determinando ubicación de cada una y sus puntos ciegos. El objetivo es establecer con exactitud la identidad de la totalidad de las personas que ingresaron al complejo el fin de semana en que falleció Nisman.



- Se dispuso el inventario, traslado y resguardo de todos los elementos tecnológicos secuestrados en el departamento de Nisman, los cuales se encontraban en el Área de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, y fueron remitidos para su debida preservación y control a la Gendarmería Nacional (Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina).



- Hubo exhortos a compañías prestadoras de servicios de correo electrónico, redes sociales, servicios de mensajería instantánea (Whatsapp) y a entidades bancarias con sede en Estados Unidos a fin de obtener información relacionada con Nisman y con actividades que pudiera haber realizado en los días previos a su fallecimiento. Algunos de ellos aún se encuentran en trámite, mientras que los registros de los correos electrónicos ya fueron remitidos.



Llamados, huellas y declaraciones



- Está en curso un análisis de comunicaciones y entrecruzamiento tendiente a aportar el mayor número de indicios (sólo se cuenta con comportamiento comunicacional, no con contenido de las conversaciones) para identificar la posibilidad de que otras personas pudieran haber ingresado al departamento de Nisman. Se trata de un estudio total de 45 mil comunicaciones aproximadamente.



- Se profundizaron las medidas sobre las huellas dactilares halladas en el departamento en el que fue encontrado sin vida Nisman, “muchas de las cuales aún no habían sido cotejadas”.



- Declararon más de 25 empleados de la UFI-AMIA.



- Se les recibió declaración testimonial a la totalidad de los vecinos que residen en las tres torres del complejo Le Parc. La concreción de esta medida significó convocar a prestar declaración testimonial a más de 400 personas, lo cual se materializó principalmente durante noviembre y diciembre de 2016.



- Prestaron declaración testimonial agentes y ex agentes de inteligencia de distintos organismos estatales (Agencia Federal de Inteligencia, Prefectura Naval Argentina) y periodistas que estuvieron en contacto con Nisman las horas y días previos a su muerte, entre ellos Damián Patcher, quien fue el primero en informar sobre la muerte del fiscal.



- Declararon como testigos funcionarios como la ex procuradora General Alejandra Gils Carbó, la ex ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez, el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Fabián Saín y el diputado Leopoldo Moreau, entre otros.



- También dieron testimonio personal de empresas que prestaban servicios en el complejo Le Parc (limpieza y seguridad, entre otros) y los miembros de Swiss Medical que concurrieron al departamento la noche en la que fue hallado sin vida el fiscal.



Miedo



El técnico infomático Diego Lagomarsino aseguró que si va a juicio oral por la muerte de Alberto Nisman sale “absuelto”, al tiempo que se preguntó “por qué hay tanto miedo” de que se revise la pericia de Gendarmería que dijo que el fiscal fue asesinado. “Si voy a juicio, estoy seguro de que salgo absuelto”, resaltó Lagomarsino, quien está procesado en la causa como partícipe necesario de la muerte del ex titular de la Unidad AMIA.



Su ex colaborador dijo ser “alguien a quien le cagaron la vida” el 18 de enero de 2015, y resaltó que su vínculo con Nisman no era de amistad sino de “amo-esclavo”. “Hay mucha mentira que se generó en toda esta causa. Se dijo que yo era de los servicios, pero pasaron dos Gobiernos y ninguno encontró una sola prueba”, expresó Lagomarsino.