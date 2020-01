https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.01.2020 - Última actualización - 15:59

15:56

La ex ministra la acusó de "censurar la opinión política de un opositor"

Fuerte cruce entre Bullrich y Donda tras el comunicado del INADI contra Pichetto

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich apuntó duro contra la titular del Inadi, Victoria Donda, y la acusó de "usar un organismo del Estado para censurar la opinión política" del ex senador Miguel Ángel Pichetto.

Foto: Gentileza



Foto: Gentileza

La ex ministra la acusó de "censurar la opinión política de un opositor" Fuerte cruce entre Bullrich y Donda tras el comunicado del INADI contra Pichetto La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich apuntó duro contra la titular del Inadi, Victoria Donda, y la acusó de "usar un organismo del Estado para censurar la opinión política" del ex senador Miguel Ángel Pichetto.

"Donda: usar un organismo del Estado para censurar la opinión política de un opositor como ⁦Miguel Pichetto es un poco evidente, ¿no? Hizo algo por la discriminación en el Ocean de Mar del Plata contra la pareja gay que echaron? Sea seria!", disparó Bullrich a través de Twitter. Donda: usar un organismo del Estado para censurar la opinion política de un opositor como ⁦@MiguelPichetto⁩ es un poco evidente no? Hizo algo por la discriminación en el Ocean de Mar del Plata contra la pareja gay que echaron? Sea seria!!! https://t.co/zO0dU8GG9Q — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 16, 2020 En respuesta, Donda, en la misma red social, manifestó: "Patricia: ustedes usaban organismos del Estado para meter presos a tuiteros, nosotros no censuramos a nadie solo advertimos sobre opiniones xenófobas y discriminadoras que es a lo que nos obliga la ley. Ah y a la pareja gay la recibimos el lunes". Patricia: ustedes usaban organismos del Estado para meter presos a tuiteros, nosotros no censuramos a nadie solo advertimos sobre opiniones xenófobas y discriminadoras que es a lo que nos obliga la ley. Ah y a la pareja gay la recibimos el lunes. https://t.co/VPYtrqdVRb — 💚 Victoria Donda Perez 💚 (@vikidonda) January 16, 2020 El lunes, el ex candidato a vicepresidente negó tener "una mirada xenófoba", pero aseguró que "el conurbano bonaerense muestra" en la Argentina "el ajuste de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela". "Seguimos en el mundo oscuro bolivariano", señaló el rionegrino, y subrayó: "Felipe Solá tiene una visión más realista, más pragmática, pero siguen gravitando las ideas del mundo bolivariano, hemos recibido a su embajadora y lo tenemos a Evo (Morales) haciendo política alegremente en la Argentina. Yo nunca lo hubiera recibido, ¡quedate en Cuba, viejo! Para mí es un elemento complejo y México se lo sacó de encima". "Con este tema del refugio también nos comimos todos los migrantes senegaleses que hacen venta clandestina e ilegal en el Once", agregó Pichetto. Al día siguiente, Donda emitió un comunicado para repudiar las "declaraciones xenófobas" del ex senador rionegrino, lo que generó una nueva polémica entre el Gobierno y la oposición. Con información de NA.