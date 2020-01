https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora diálogo con la prensa antes de emprender su viaje relámpago a la ciudad de Mar del Plata para estar presente en la reinauguración del Teatro Tronador.

"Si me lo tiran a mí, me muero" Susana Giménez se metió en la polémica del corderito arrojado al vacío

Este jueves, cerca de las 15 horas horas, Susana Giménez viajó desde Punta del Este hasta Mar del Plata para formar parte de la reinauguración del teatro Tronador, evento que se llevará a cabo en horas de la noche.

En diálogo con la prensa, la conductora fue consultada sobre el cordero que fue arrojado en la pileta del empresario Federico Álvarez Castillo y su pareja Lara Bernasconi. En un primer momento, Susana respondió contando una broma que le hizo su amigo Ricardo Darín, que hoy está cumpliendo 63 años.

''Hoy es el cumpleaños de Ricardo Darín y me dijo que tenía un elefante preparado para tirarme a mí’’, dijo la diva, a modo de broma. Pero, luego un poco más seria aclaró que el hecho le pareció "una estupidez”. "Si me lo tiran a mí, me muero... ", agregó.

Uno de los cronistas presentes quiso saber si esta practica es habitual en la zona, pero Giménez fue clara a la hora de responder: "Yo tengo la casa hace muchísimos años y no supe nunca de eso’’. En tanto, agobiada por el asedio periodístico, Su se mostró un poco confundida al hacer el trámite de migraciones, ya que no encontraba su documento, lo que la llevó a entregar por error su tarjeta de crédito.

Junto a Mirtha Legrand, son las invitadas de lujo de la reinauguración del Teatro Tronador, uno de los emblemáticos lugares de la escena local, por el que pasaron varias figuras argentinas, como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Ricardo Darín, Mariano Mores, Estela Raval y la propia Susana.

Las conductoras recorrerán las nuevas instalaciones, donde conocerán los palcos exclusivos que llevan unas placas con sus nombres, confeccionadas especialmente para ellas por el orfebre Juan Carlos Pallarols. Mirtha, además, será madrina de una de las salas del lugar.

La última vez que Susana trabajó en Mar del Plata fue en 1990 cuando protagonizó La mujer del año. Aunque regresó en el 2007, primero para celebrar los 80 años de Mirtha Legrand, y luego cuando fue nombrada Ciudadana Ilustre, en el marco de la entrega de los Premios Martín Fierro al Interior.

Según pudo saber Teleshow, Susana regresará a Punta del Este esta misma noche, luego del evento y de pasar unos minutos por el casino del Uthgra Sasso Hotel, lugar donde se alojará por las horas que se encuentre en la ciudad de Mar del Plata.