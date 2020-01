Marcelo Villanúa negó las acusaciones del Ministro Saín

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex Jefe de Policía de la provincia aseguró enfáticamente que no conoce al acusado por el ataque a tiros en el casino City Center de Rosario, tras las declaraciones del Ministro de Seguridad sobre un supuesto parentesco entre la esposa del ex jefe policial y la pareja del sospechoso.

El Ministro de Seguridad Marcelo Saín informó que iniciaría una investigación en Asuntos Internos sobre unos supuestos lazos de parentesco entre la esposa del ex Jefe de Policía de Santa Fe, Marcelo Villanúa, y la pareja del acusado por el ataque a tiros en el casino City Center de Rosario, Maximiliano “Cachete” Díaz, de 31 años, quien -además- sería integrante de la banda de Los Monos. “Me acabo de enterar por los medios de este tipo de vínculos”, había declarado el propio Ministro el 15 de enero.

Al respecto, Marcelo Villanúa dialogó con El Litoral y negó tales acusaciones. “De acuerdo a las últimas versiones periodísticas, las últimas notas que han salido en diferentes medios, ya sean de la provincia de Santa Fe como otros que son de alcance nacional, donde me vinculan a mí y a mi esposa como que tenemos un relación sanguínea, de parentesco con una persona que sería pareja de uno de los autores del homicidio que se perpetró en el casino City Center de la ciudad de Rosario”, aseguró, y añadió: “no tenemos ni yo ni mi esposa ningún tipo de vinculación, no somos parientes, no somos familiares en absoluto de ninguna de esas dos personas y sinceramente no sé cuál es la la fuente, no sé cuál es el fin que se persigue con todo esto”. “Exigimos que se investigue cuál fue la fuente y por qué motivo llegó eso al público para que tome el estado que tomó; sinceramente, no me hago idea cómo viene esto, por dónde viene y por qué”, manifestó Villanúa.

Además, el ex Jefe policial consideró que estos dichos lo afectan a nivel personal y familiar: “después de haber estado 30 años en servicio no me merezco una cosa de estas”, lamentó. En tanto, adelantó que evalúan llevar adelante acciones legales con relación a este tema porque “están induciendo al nuevo Ministro de Seguridad a esta falacia como a los comunicadores sociales que vuelcan lo que está diciendo el Ministro”, “pero si la información le está llegando errónea al Ministro también lo están haciendo cometer un error”, argumentó.

Ola de violencia en Rosario

Villanúa también se refirió a la ola de homicidios recientes en la ciudad del sur provincial y sus atribuciones a la gestión socialista realizadas, por ejemplo, por el Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. En tal sentido, reconoció que “hay una coyuntura muy particular que se está dando desde lo político”, pero recordó que ya no está en funciones porque reviste en situación de retirado.

Sin embargo, admitió que es un hecho que “como ciudadano” le preocupa, “vivo en la ciudad de Rosario pero no tenemos ningún tipo de responsabilidad en los hechos que se cometieron a partir del día 11 o 12 de diciembre, que fue cuando cambió el gobierno, lógicamente”, concluyó.