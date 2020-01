https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente había dicho que a su entender lo que hay son "detenidos arbitrarios".

Puso como ejemplos a Amado Boudou, Julio de Vido y Milagro Sala Parrilli se diferenció de Alberto Fernández: "No tengo dudas de que hay presos políticos"

El senador nacional Oscar Parrilli se diferenció este jueves del presidente Alberto Fernández, al sostener que si bien "respeta su opinión", él no tiene "dudas" de que "hoy hay presos políticos", y puso como ejemplos a Amado Boudou, Julio de Vido y Milagro Sala.

"Yo respeto la opinión de Alberto Fernández, no voy a condicionarlo. Es una opinión mía que hay presos políticos. Milagro Sala lo es", subrayó el senador neuquino.

El contrapunto con Fernández ocurre días después de la reunión entre Fernández y referentes de movimientos de Derechos Humanos en la Casa Rosada, donde el presidente les pidió que dejen que decir que en Argentina y bajo su Gobierno hay presos políticos, porque a su entender lo que hay son "detenidos arbitrarios".

"Un preso político es una persona que fue detenida sin proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores", había opinado Fernández durante su campaña hacia la presidencia.

Esa definición, que generó cierta inquietud en los 13 organismos de Derechos Humanos presentes ese día, no cayó nada bien en la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que le reprochó públicamente y a través de una carta la ambigüedad del término, para evitar hablar lisa y llanamente de "presos políticos".

Tras Bonafini ahora se anotó Parrilli en la lista de representantes del kirchnerismo que discrepan abiertamente con la mirada del jefe de Estado.

"Hoy hay presos políticos, no tengo dudas. Más allá de si hubo hechos de corrupción o no, la manera en que están detenidos, tanto en el caso Milagro Sala como el de Julio De Vido y Amado Boudou no hay elementos suficientes en los expedientes para condenarlos", afirmó el ex secretario general de Presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia en declaraciones a radio Con Vos.

Parrilli diferenció la situación de ellos con la del ex secretario de Obras Públicas José López.

"Es otra cosa, lo agarraron in fraganti", dijo sobre su detención luego de que se registraran imágenes del ex funcionario kirchnerista ingresando bolsos con 9 millones de dólares en un convento.

Con información de NA