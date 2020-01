Comenzó el juicio político contra Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos

El Senado de los Estados Unidos inició formalmente este jueves el juicio político al presidente Donald Trump con una lectura pública de las acusaciones en su contra y la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts.

De esta manera, la cámara alta del Congreso estadounidense se transformó así en un tribunal para enjuiciar al primer mandatario.

Con el traspaso de responsabilidades, el proceso quedó a cargo del Senado, donde los republicanos son mayoría y salió de la jurisdicción de la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen el control.

Los siete legisladores que harán de fiscales en el juicio político leyeron este jueves los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, con lo que legalmente comenzó el proceso en esa cámara, aunque recién el martes se iniciará de facto el "impeachment" como se lo llama en inglés.

Como estipula la ley, el presidente del Tribunal Supremo juró como jefe de la Cámara Alta, en remplazo del vicepresidente Mike Pence, mientras que los 100 legisladores del Senado también juraron como miembros del "jurado".

A raíz del inicio del proceso, Trump ironizó por Twitter: "Me acaban de enjuiciar por hacer la llamada telefónica perfecta".

I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL!