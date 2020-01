https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.01.2020 - Última actualización - 21:59

21:57

Continúa el problema por la baja calidad del agua de red en algunos barrios de Santo Tomé y los concejales del Partido Justicialista se reunieron con autoridades provinciales para buscar una solución.

Por la calidad del agua potable Concejales de Santo Tomé se reunieron con los directores del ENRESS Continúa el problema por la baja calidad del agua de red en algunos barrios de Santo Tomé y los concejales del Partido Justicialista se reunieron con autoridades provinciales para buscar una solución. Continúa el problema por la baja calidad del agua de red en algunos barrios de Santo Tomé y los concejales del Partido Justicialista se reunieron con autoridades provinciales para buscar una solución.

Tras varias semanas de preocupación por parte de muchos vecinos de la ciudad de Santo Tomé, los ediles se reunieron con autoridades del Enress para buscar una solución a problema de la turbiedad del agua potable. En tal sentido, el concejal Julián Ilchischen dialogó con El Litoral y aseguró que la reunión – a la que también asistieron funcionarios del Ejecutivo Municipal, tanto de la cartera de Obras como la de Servicios Públicos – fue “muy productiva”, porque “había muchas dudas, sobre todo las familias del barrio Loyola cuando se acercaron al Concejo en dos oportunidades”.

Sin embargo, Ilchischen consideró que “no quedó muy claro cuál es la causa de la problemática y cuáles son las soluciones de fondo”, aunque “charlando con gente del Enress, particularmente con su Presidente y también con un asesor, que es Ingeniero, nos explicaban implicancias técnicas y la cuestión de fondo se solucionaría con lo que ya estamos gestionando, que es la necesidad de que Loyola y los otros dos barrios que no tienen conexión con el Acueducto Desvío Arijón – Adelina Centro y Libertad – puedan disfrutar del agua como el resto de la ciudad”, informó.

En cuanto al problema, el edil recordó que “Loyola está recibiendo una mezcla de agua de perforación, que viene a través del tanque que los abastece, y también un poco de Desvío Arijón, pero no tiene el caudal suficiente como para abastecer de manera total y esa agua de perforación puede no ser tan buena o puede no haber habido el mantenimiento necesario en los últimos tiempos – que es lo creen los vecinos y también nosotros – y por eso el agua sale con turbiedad”. “Y nadie le quiere dar agua de color marrón a su familia; la gente se siente como ciudadanos de segunda categoría”, consideró

Además, informó que el servicio está actualmente reforzado con “un tanque de auxilio que ha enviado ASSA para que pueda abastecer a las familias que no quieren consumir el agua corriente que les llega a su red”.

En tanto, Ilchischen pidió paciencia: “Vamos a aguardar unos días; si después de las tareas de mantenimiento que se están realiznado el agua comienza a mejorar en cuanto a color, eso querrá decir que era un problema de falta de mantenimiento”, dijo.

Finalmente, adelantó que se contemplarán beneficios para los vecinos damnificados por la mala calidad del agua. En ese sentido, anunció que junto a Rodrigo Albizo propondrán en el Concejo “hablar del pago de la Tasa Municipal, que tiene una naturaleza jurídica retributiva y es a cambio de un servicio que a cambio no tiene la calidad necesaria, y hay que ver si es pasible una exención de la tasa o por lo menos una compensación a favor de los vecinos de Loyola”.