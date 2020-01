https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT de Boca habló tras la victoria ante Universitario Russo: "Es bueno arrancar ganando, confío en los jugadores"

Luego de la victoria de Boca por 2 a 0 ante Universitario, el entrenador Miguel Ángel Russo dialogó con la prensa en conferencia.

“El balance es bueno. Hubo cosas buenas, otras para mejorar… hay que ir buscando los niveles. Es bueno arrancar y empezar a jugar", expresó Russo según informa TyC Sports y agregó: "Es bueno arrancar ganando. No tengo dudas, confío en los jugadores. Todavía nos vamos conociendo”.

“Tenemos poco tiempo, es bueno jugar hoy y el domingo, para nosotros es importante. Lo que buscamos es competencia. Lo mejor es que algunos hicieron muchos minutos, no hay lesionados y están todos bien para el domingo".

En cuanto al mercado de pases, consultado sobre la posibilidad de incorporar a Edwin Cardona, expresó el DT: "No quiero hablar de nombres. Estoy tranquilo, estamos trabajando permanentemente en los lugares que entendemos que podemos tener más gente. Buscamos cosas positivas. Con el plantel que tengo estoy conforme”.

Y admitió: "Es muy difícil que cedamos a alguien, cuento a todos los jugadores”.

Russo también se refirió a la reanudación de la Superliga y expresó: "Arrancamos todos igual, tenemos la misma cantidad de días de preparación, no modifica nada. No es lo ideal, pero no es para mí solo”.