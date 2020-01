https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 17.01.2020 - Última actualización - 10:52

10:51

Tribuna de opinión (por Juan José Sagardía) Políticos La Democracia demanda ciudadanos que se interesen en el bien público, que sean partícipes de la acción política, es decir, que se involucren en los diversos movimientos políticos.

Por Juan José Sagardía



La Democracia demanda ciudadanos que se interesen en el bien público, que sean partícipes de la acción política, es decir, que se involucren en los diversos movimientos políticos para acceder al derecho de participar de las elecciones en las que el pueblo libremente elige a sus representantes.

Este es el más elemental ejercicio de la acción política en las repúblicas democráticas, sin embargo, muchas veces la realidad es totalmente opuesta al derecho de ser elegido para ejercer el deber de representar con idoneidad la voluntad popular.

Es deber de los representantes elegidos por el pueblo el actuar de acuerdo a principios morales y hacerlo con responsabilidad y sentido de la realidad.

Los políticos que administran los bienes del Estado nacional, provincial y municipal lo deben hacer con la dignidad que tal responsabilidad les concede; pero la realidad nos indica que en su accionar no existen mejoras para el conjunto.

Voy a analizar una realidad que habla sola. Antes del 10-12-2019, el peronismo era oposición tanto en la Nación como en la Provincia de Santa Fe y a partir del 11-12-2019 el peronismo es gobierno. En ambos casos, los nuevos representantes dicen haber recibido los repectivos gobiernos con déficit en las cuentas públicas. Está bien que lo manifiesten, pero lo importante es que lo demuestren.

Haciendo ejercicio de la democracia, salta rápidamente la siguiente pregunta: Ustedes, los peronistas, que eran oposición durante el gobierno anterior, ¿qué hicieron que no controlaron, ya que el control es una responsabilidad “ sine qua non ” de la oposición?



Hoy, quienes eran gobierno son oposición y esperar que los que actualmente gobiernan sean distintos a lo que fueron históricamente es una utopía. Los peronistas siempre estuvieron en contra de cualquier gobierno que no fuera de su signo, acompañados por la fuerza de la calle -como lo hizo la CGT- y ahora a la calle la manejan los movimientos sociales. Entonces, les pedimos que ahora gobiernen, que le enseñen al pueblo cómo se ejerce una democracia de consenso, aunque de esto ustedes no saben.



Bien criticar, es bueno, lo difícil es hacer propuestas, por ello los voy a ayudar, voy a consensuar. Por eso propongo: 1- disminuir los gastos de los distintos Estados; 2- eliminar impuestos y rebajar sus porcentajes; 3- sumar en políticas de Estado a los que producen, que son quienes dan trabajo; 4- los ricos existen, y los políticos forman parte de este sector, no los ubiquemos como parte de la grieta; 5- la responsable de que los ricos no paguen lo que les corresponde es de la Afip; 6- la Afip debe controlar a los ricos y a los que trabajan en negro, que representan al 50% del país; 7- la clase media existe y ahora la castigan con el Impuesto a los Bienes Personales, producto del ahorro, del sacrificio y del trabajo (ahora estos valores no son ejemplo); 8- eliminar los subsidios, generadores de timidones para el esfuerzo, que hoy son esclavos útiles al momento de los votos; y ni hablar de los subsidios a las empresas proveedoras de servicios públicos; 9- cobrar Impuestos a todos los que son profesionales (artistas, deportistas, espectáculos, etc.).



Cuando se habla de solidaridad se le falta el respeto al pueblo argentino, pueblo solidario si los hay, que ha demostrado a través del tiempo que no necesita el verso de la solidaridad sino que ejerce la solidaridad por voluntad propia y no por una Ley del Estado. Señores gobernantes: ejercer solidaridad con el dinero del pueblo es fácil, sería importante que establezcan en qué nivel están ustedes.



Hoy, la política de emergencia debe ser eliminar la corrupción y el trabajo en negro (que alcanza al cincuenta por ciento en el país).



Para demostrar el trabajo en negro, invito a todos los gobiernos (nacional, provinciales y municipales) a efectuar un censo en el que estén involucrados todos los políticos con cargos electorales y todos los funcionarios políticos que cumplen las distintas funciones en la organización estatal durante períodos de cuatro años. Que demuestren a qué se dedicaban antes de ingresar en las determinadas funciones públicas y qué impuestos pagaban. Grande va a ser la sorpresa cuando se compruebe que el 95% no tributaba, aunque la mayoría son profesionales -de diversas profesiones- y ni que hablar cuando se devele que respecto del pago de los impuestos, la mayoría son Monotributistas... ¿Es ésta la clase social que habla de solidaridad? Lógicamente hablan del esfuerzo de los otros, es decir, del esfuerzo del pueblo trabajador.



Hay un comentario de los hombres del campo: dicen que en lugar de cosechar granos, ahora van a cosechar impuestos.... cuánta razón tienen.

Otra verdad -y es la más importante de todas- los “Asalariados y Jubilados” con el Impuesto a las Ganancias que tributan mensualmente paran la olla de la Administración del Estado.



De ser un Pueblo Solidario ahora pasamos a ser Solidarios por Obligación. Eso sí, de austeridad, ni hablar.



Que el Señor nos acompañe y bendiga.

Cuando se habla de solidaridad se le falta el respeto al pueblo argentino, pueblo solidario si los hay, que ha demostrado a través del tiempo que no necesita el verso de la solidaridad sino que ejerce la solidaridad por voluntad propia y no por una Ley del Estado.

Los políticos que administran los bienes del Estado nacional, provincial y municipal lo deben hacer con la dignidad que tal responsabilidad les concede; pero la realidad nos indica que en su accionar no existen mejoras para el conjunto.