Preocupante socavón en la Avenida Circunvalación

Se encuentra a unos 150 metros de la colectora que va para el Instituto Superior de Educación Física y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Los corredores y caminantes, pasan a escasos centímetros del gran hundimiento.

“Descubrí un brutal socavón en la zona sur de la Avenida Circunvalación”, fue el mensaje recibido por Diario El Litoral de un lector. Y efectivamente es así. Está a mano derecha, hacia el sur, a menos de 200 metros de la colectora que va hacia el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y el Instituto Superior de Educación Física (ISEF).



Aquellas personas que pasan caminado o corriendo por la cinta azul aeróbica que rodea a ese sector del Parque del Sur, pueden llegar a ignorar lo que está ocurriendo a escasos centímetros de donde están circulando (tal como lo corroboró El Litoral, al acercarse al lugar).



A simple vista, se puede decir que el socavón tiene unos dos metros de ancho, por tres de profundidad. Es decir, es de dimensiones importantes. La raíz de un árbol se observa casi en su totalidad.





Por arriba del hundimiento, Vialidad Nacional colocó hace un tiempo, una maya anaranjada para alertar a los que transitan por la zona. También, del otro lado de la protección, se ven tres caños de barro cocido que desaguan para la parte interna del terraplén y que desembocan en el lago. Dichos caños están al aire libre, por debajo del concreto de la senda peatonal.

El Litoral consultó fuentes oficiales de Vialidad Nacional, quienes están en conocimiento de este socavón. Desde dicho ente detectaron el problema ni bien se produjo y por ese motivo, inmediatamente procedieron a la colocación del vallado.





“El importante bache, comenzó a tener más consideración tras la última obra realizada, donde, entre otras cosas, se mejoró el sector (azul ahora) para caminantes y corredores. Al hacer la vereda, se modificó el perfil de escurrimiento, y en algunos lugares produce una gran acumulación de agua, casi como una cascada, que arrastra la cobertura de suelo del talud y parte del mismo. Por el momento, no está comprometida en absoluto la estabilidad de la zona del camino, la calzada y la colectora. No obstante, es algo que van a tener que intervenir pronto para no padecerlo más adelante”, concluyeron desde Vialidad Nacional.



Para que se entienda, de no intervenir y reparar correctamente la zona afectada, lo primero que va a caer es la cinta aeróbica, y por carácter transitivo se va a hundir el pavimento.