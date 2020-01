https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Obra pública paralizada en Santa Fe

Frana entre "deudas socialistas" y multas a las constructoras

La ministra de Infraestructura recibió a empresarios. “Queremos un plan de obra pública propio que no lo podemos llevar adelante porque hay que pagar lo que no pagaron otros”, dijo la funcionaria.

“Lo que tenemos que tener es herramientas para sentarnos a ver cómo se cumple con este compromiso que asumió otro gobierno que se fue sin pagar, y ver de qué manera continuamos. Hay obras que son imprescindibles y otras que son para nosotros imprescindibles y que ni siquiera nosotros estamos pensando en ponerlas a consideración en la gestión porque nos dejaron compromisos sin pagar”.

Silvina Frana, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia, pasó por Arriba Santa Fe. En exclusiva al programa de CYD Litoral, dejó entrever que la administración Perotti tiene su propia lista de obras públicas a encarar, mientras intenta renegociar las deudas de Santa Fe con las empresas contratistas que reclaman que se les pague una deuda que, según la propia funcionaria, ronda los $ 3500 millones.

Frana estuvo reunida -junto al secretario de Coordinación Héctor Bertero- con Renato Franzoni y Roberto Pilatti, de la delegación santafesina de la Cámara Argentina de la Construcción, a quienes se sumaron Mauricio Baili y Gisela Minervino en representación de la delegación rosarina de la entidad empresaria.

“Recibimos en el Ministerio a representantes de la Cámara Argentina de la Construcción para dialogar sobre el estado de las obras y la necesidad de contar con la Ley de Emergencia, que nos permita afrontar las deudas y desarrollar nuestro plan de obras”, dijo Frana.

Explicó que “una de las primeras cosas a resolver es cómo diferimos algunos pagos” que quedaron acumulados de la gestión socialista. “Difícilmente podamos en una primera instancia acumular esa deuda y saldarla inmediatamente; habrá que ver cómo reprogramados los pagos y cómo las empresas reprograman la obra... si uno reprograman las obras sin un marco legal, las empresas merecen una multa; todo entra en la negociación también para perdonar las multas y reprogramar pagos”.

“El gobernador Omar Perotti tiene la voluntad de resolver esta situación y por eso va a insistir en la Cámara de Diputados y de Senadores con el debate y la aprobación de la ley de Emergencia”. Dijo que se necesitan “sacrificios compartidos para salir de esto” y sostuvo que el diálogo sigue abierto.

Pero advirtió que sin un marco legal de emergencia para negociar plazos de pago y de obra, “el Estado provincial por sí mismo tiene que tomar decisiones que pueden generar demandas y lo que no queremos es comprometer más a los santafesinos y las santafesinas”. Críticas al FPCyS

“A lo mejor para los ciudadanos esto merece una explicación adicional. Cuando uno asume una deuda primero tiene que ver si tiene autorización en el presupuesto de la provincia, para contabilizarla, y luego si están los fondos para pagarla. Ni siquiera en algunos casos se pudo cumplir con esta primera etapa”, dijo Frana sobre el listado de obras públicas paralizadas.

Repasó que la administración Lifschitz contó con el recurso del 15 % de coparticipación federal, y que el ex gobernador “tuvo un préstamo en dólares de U$S 500 de dólares con un conjunto de obras a realizar; no se hicieron todas” y requieren de pagos santafesinos para su continuidad.

"A pesar de que perdieron las elecciones y de la situación económica, siguieron adjudicando obras que no se pagaron; la explicación la deberían dar quienes se fueron", insistió la ministra sobre el Frente Cívico y Social, manteniendo duras críticas a quienes ostentan la mayoría en Diputados. Sin acuerdo político la "emergencia" no será ley como pretende la Casa Gris.

