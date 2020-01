https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Apoyo Con Pullaro, legisladores ratificaron su respaldo a la nueva gestión de Venado Tuerto

En una clara demostración de fuerza, los legisladores provinciales del departamento General López que integran el Frente Progresista, se reunieron este jueves con el intendente venadense Leonel Chiarella. Todos, "sellaron" un compromiso de trabajo en conjunto de cara a un año que arrancó bastante complicado debido a las serias disidencias con el gobierno provincial a cargo del justicialista Omar Perotti.



De hecho, el compromiso de trabajo conjunto será coordinado desde la flamante Oficina de Gestión Territorial que tendrá su sede en la capital provincial y que estará a cargo del ex intendente de Firmat, Carlos Torres. Así posterior a la reunión realizaron una conferencia de prensa en la sede municipal en la que participaron el senador Lisandro Enrico y los diputados provinciales Maximiliano Pullaro, Georgina Orciani, Sivia Ciancio y Rosana Bellatti.





El primero en tomar la palabra fue el intendente venadense quien destacó que la idea es “trabajar en una agenda común y poder coordinar las políticas y prioridades que tenemos en Venado Tuerto con las diferentes iniciativas que surjan de las cámaras de Diputados y Senadores”.





Seguidamente valoró la reunión realizada porque es muy "importante de cara al futuro" y a las distintas políticas que quieren articular desde la ciudad. En ese sentido detalló que se habló fundamentalmente de problemas hídricos que tuvo la localidad como consecuencia de las distintas tormentas sufridas en los últimos días.





Un claro líder





Así, el ex ministro de Seguridad, Maxi Pullaro, destacó que la visita a Venado fue como bloque del Frente Progresista, para "ponernos a disposición" y plantearle al Intendente de Venado que es "fundamental tener una mesa de trabajo que sirva para fortalecer el vinculo interinstitucional”.





El legislador, que es uno de los actores políticos claves dentro del espacio progresista, aseguró que desde las cámaras de Diputados y Senadores, se van a poner a disposición de los pedidos al poder Ejecutivo de Santa Fe. En este orden, descartó que exista un fuerte enfrentamiento con el gobierno provincial y subrayó que “lo único que no le votamos a Perotti fue la Ley de Emergencia, pero lo demás se lo aprobamos todo“.





De este modo, aseveró: "Tuvimos cuatros pedidos que fueron elevados a Diputados, de los cuales le aprobamos tres. También le dimos el visto bueno en tres días al pliego nuevo fiscal de Estado, Otra ley fue el consenso fiscal, lo sacamos en siete días una ley importantísima en la cual desde el Frente Progresista no estábamos de acuerdo sin embargo la votamos. Lo mismo sucedió con la Ley Tributaria, a pesar que no a todos nos gustaba aumentar impuestos. Sin embargo, entendimos que en la actual crisis económica teníamos que votarla“.





Para luego contrastar y remarcar que la única ley que no apoyaron fue la Ley de Emergencia y justificó dicha decisión indicando, entre otras cosas: “Nos hacía mucho ruido que el Gobernador tenga superpoderes y nos parecía que era un atropello al sistema republicano y a la división de poderes“.

De todos modos fue claro al sostener que “estamos dispuestos a discutir las emergencia una por una“. Eso sí, aclaró, para el seguro disgusto del Gobernador, que esa discusión se tiene que dar cuando comience el periodo ordinario de las Cámara, o sea en mayo próximo.





Finalmente, Pullaro consultado sobre una posible discriminación del Ejecutivo provincial a los gobiernos del Frente Progresista, respondió: “Nuestros 12 años de gobierno se caracterizaron por no haber discriminado a ningún Municipio ni a ninguna comuna. De hecho yo pertenecí a un gobierno que se fue con un 65% de aprobación de la gestión. Esto demuestra que se trabajó para todos los santafesinos”.