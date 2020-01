https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 17.01.2020 - Última actualización - 15:19

15:17

Los dos contratos se registran y no hay “negro”: el salario convencional y el llamado trayectoria o derecho de imágen. “Si hubiera atraso, ya lo hubiéramos denunciado”, avisan desde Puerto Madero.

Info exclusiva de El Litoral Para Superliga, Colón "está al día en todo" Los dos contratos se registran y no hay “negro”: el salario convencional y el llamado trayectoria o derecho de imágen. “Si hubiera atraso, ya lo hubiéramos denunciado”, avisan desde Puerto Madero. Los dos contratos se registran y no hay “negro”: el salario convencional y el llamado trayectoria o derecho de imágen. “Si hubiera atraso, ya lo hubiéramos denunciado”, avisan desde Puerto Madero.

“Además del famoso premio de la Sudamericana por la Final, los jugadores dicen que la medida de protesta también es porque dos meses abajo”, confiaron a El Litoral. Para la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), “Colón de Santa Fe está al día en todo. Pero, además, ahora es fácil: si hubiera atraso se lo advierte y se lo sanciona como pasó con otros clubes en estos últimos tiempos”.

Anoche, una vez que terminó el cónclave del fútbol argentino en Puerto Madero, los dirigentes sabaleros —fueron Vignatti y Alonso— le pidieron a la Superliga que públicamente expresa esto que anticipa El Litoral. Ahora, vamos a los sueldos:

— 1) Los jugadores y los clubes registran dos tipos de contratos

— 2) El viejo contrato salarial y convencional de AFA

— 3) El nuevo contrato que se denomina “trayectoria e imágen”

— 4) Antes se los llamaba a uno “blanco” y al otro “negro” o privado

— 5) Ahora, se registran los dos; eso sí con distintos vencimientos

Ahora bien, explicado lo del doble contrato de cada futbolista, veamos las diferencias:

— A) En el caso del primer contrato, de naturaleza laboral, el vencimiento es corto: a los pocos días del mes “vencido”

— B) En el caso del segundo contrato, la famosa imágen y/o trayectoria, de naturaleza civil por llamar de alguna manera, el vencimiento es “largo”.

Ejemplo: para este último caso, el del segundo contrato, el vencimiento de noviembre impactó el 15 de enero. El de diciembre será el 15 de febrero y así por cada mes. Este plazo está vinculado a los tiempos de pago de la Superliga a los clubes.

Así las cosas, al transferir los fondos el 15 de enero y cancelar el mes de noviembre, el plantel de Colón quedó “al día”. Esto es algo que el jugador no termina de entender del todo.

El primer razonamiento sería: “No es normal que un trabajador cobre a mitad de enero el sueldo de noviembre”. El segundo razonamiento surge solo: “Tampoco es normal que te paguen un millón y medio de pesos por mes por patear un pelota”.

El año pasado, antes de abrirse el mercado de verano, la Superliga fue muy clara con su exigencia respecto del famoso “Libre Deuda”, por llamarlo de alguna manera: “Para poder incorporar refuerzos en enero tenían que tener pago noviembre”. Ese sistema de “bicicleteo” es algo que el jugador, al percibir montos salariales que son muchas veces irreales para un laburante común, tiene incorporado.

En este punto quiero hacer una aclaración, la misma que sostengo desde hace 30 años frente a este teclado: “La culpa nunca la tiene el chancho...sino el que le da de comer”. Ganar mucho no es culpa ni pecado de ningún jugador de fútbol. En todo caso es culpa y pecado de quien los contrata a granel, pensando y soñando que así podrá salir campeón o cumplir tal o cual objetivo.

“Después de Junior no lo pidieron”

En medio de esta discusión embarrada si corresponde o no el reclamo de los jugadores de Colón por ese monto que Conmebol le pagó por jugar la Final Única, aparecieron dos claros ejemplos que “jugarían” a favor de los dirigentes sabaleros:

— 1) Los jugadores del River Plate de Marcelo Gallardo no cobraron un solo dólar de lo que Conmebol le depositó al “Millonario” por jugar y perder la Final Única de la Copa Libertadores contra el Flamengo de Brasil.

— 2) El antecedente de la Copa Sudamericana 2018 del propio Colón contra el Junior de Barranquilla. “Varios de estos jugadores vienen desde allí y saben cómo es: cobraron por eliminar al San Pablo en el Morumbí pero no cobraron ni pidieron cobrar por perder con el Junior de Barranquilla en Santa Fe”, recuerdan los dirigentes.

Pablo Lavallén no lo cobró

Como se sabe, el entrenador que lo llevó a Colón a la Final Única de la Copa Sudamericana fue Pablo Lavallén. Luego de la derrota ante Aldosivi, el entrenador decidió dar un paso al costado y rescindió su vínculo varios meses antes de lo que estaba firmado.

“Cuando vino Juan Cruz Oller, representante del DT, hubo que liquidar el salario de Lavallén y los premios. En un momento, preguntaron si les correspondía algo de la Final y allí les explicamos que Colón pagaba premio por fase ganada y no por instancia alcanzada”, comentan a El Litoral. Una vez que se lo explicaron, Lavallén lo entendió y no cobró nada que no le correspondiera.