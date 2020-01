Lucas Barrios es el sexto refuerzo de Gimnasia La Plata

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero, nacionalizado paraguayo, de 35 años, viene de jugar el último semestre en Huracán, donde disputó ocho partidos y anotó un gol.

El delantero Lucas Barrios firmó este viernes un contrato por un año con Gimnasia y Esgrima La Plata y se convirtió en el sexto refuerzo para el equipo que dirige Diego Armando Maradona.

Barrios, nacionalizado paraguayo, de 35 años, viene de jugar el último semestre en Huracán, donde disputó ocho partidos y anotó un gol.

"Es un placer que me haya llamado Diego y estar en Gimnasia. Es un honor que me dirija el más grande. Espero, junto a mis compañeros, ayudar y dar un aporte al equipo. Espero que todos juntos podamos festejar a fin de temporada", destacó el ex Borussia Dortmund, de Alemania, en su presentación.

Barrios pasó también Argentinos Juniors, Tiro Federal y Tigre; Temuco, Cobreloa y Colo Colo en Chile; Atlas en México; Guangzhou Evergrande en China; Spartak de Moscú en Rusia; Montpellier en Francia; Palmeiras y Gremio en Brasil.

El delantero se sumará así a las otras cinco incorporaciones que hizo el Lobo: el enganche Matías Pérez García (ex Tigre), el mediocampista Harrison Mancilla y el delantero Jonathan Agudelo (ambos procedentes de Deportivo Cúcuta, de Colombia), el delantero Maximiliano Cuadra (Unión de Santa Fe) y el arquero Jorge Broun (Ludogorets, Bulgaria).

Gimnasia, que ocupa la última posición en la tabla de los promedios, solamente pretende reforzar su plantel con una incorporación más de un zaguero central.

La ambición de Maradona es tener a Paolo Goltz, aunque todavía tiene seis meses de contrato con Boca.

El plantel de Gimnasia practicará este sábado en el predio de la AFA en Ezeiza y retomará los entrenamientos en Estancia Chica a partir del lunes.

El 'Lobo' reanudará oficialmente la competencia en la Superliga el viernes 24 ante Vélez Sarsfield, por la 17ma. fecha.

