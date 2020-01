Barack Obama dedica un tierno saludo a Michelle por su cumpleaños 56

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ex "FLOTUS" ha cumplido 56 años y su marido sigue admirándola como el primer día.

Cuando en enero de 2009, Barack y Michelle Obama se convirtieron en POTUS (President of The United States) y FLOTUS (First Lady of The United States), para muchos, surgió un nuevo #couplegoals. La pareja presidencial, que el pasado 3 de octubre celebró 27 años de casados, demostró una complicidad inmejorable desde el primer momento. Podría parecer que todo aquello era fruto de la euforia; era la primera que su país apostaba por un político afroamericano, pero el paso del tiempo probó que su amor no era algo pasajero.

Ahora, con sus dos hijas, Malia y Sasha, ya en la universidad, ellos ponen sus energías en disfrutar lo mayor posible de su tiempo y en visibilizar campañas como la que Michelle empezó cuando aun vivía en la Casa Blanca. Desde entonces, una de sus mayores preocupaciones es lograr que los jóvenes tengan acceso a la educación y no renuncien a lo que debería ser un derecho universal.

De hecho, estrenará muy pronto una serie documental, que se podrá ver en la televisión de Instagram, en donde tres universitarios relatarán sus experiencias: las buenas y las malas. Así que, no nos extraña que su marido se sienta tan orgulloso de ella, y lo demuestra siempre que puede. Ahora, para celebrar el 56 cumpleaños de Michelle, Barack ha querido felicitar a su esposa con una serie de fotos en blanco y negro, y un mensaje insuperable: “¡En cada escena, eres mi estrella, Michelle! ¡Feliz cumpleaños, amor!”.

En las fotografías Michelle aparece radiante. Pero lo más entrañable es ver la cara de Barack, que no ha perdido la ilusión, a pesar del paso del tiempo.