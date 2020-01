Desde el Gobierno aclaran que Precios Cuidados no busca "definir lo que las personas consumen"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, destacó avances en las negociaciones con los supermercados chinos para incluir el programa Precios Cuidados, mientras sostuvo que la iniciativa no busca "definir lo que las personas consumen", sino que se sepa "cuánto valen las cosas".

En medio de la polémica por la incorporación de gaseosas con azúcar y bebidas alcohólicas en el plan oficial, la funcionaria argumentó: "En la Argentina, eso es parte del consumo".

"La medida de pobreza e indigencia que hace el INDEC incluye cerveza y vino porque es parte de lo que consumen los hogares argentinos", apuntó.

Español remarcó que "dada la realidad que se consume, que se pueda hacer con el menor precio posible".

"Esto no quiere decir que no tengamos una política hacia adelante de incluir cada vez más frescos o productos para celíacos, pero no podemos definir lo que las personas consumen", evaluó.

Con relación a la negociación con los supermercados chinos, indicó que el sector en la última reunión "dejó un listado de una cantidad de productos que se está evaluando".

Afirmó que quiere "ver si esa canasta es representativa y a todos les parece bien", aunque confió: "Vamos a ir avanzando".

"Estamos tratando que se haga de manera ordenada la implementación", enfatizó y aseguró que "es una primera etapa de un programa que se va a ampliar en los próximos meses".

Subrayó que el programa apunta a que "las personas cuando van a comprar algo, sepan cuánto valen las cosas".

"Precios Cuidados no es un precio de oferta, es de referencia", insistió en declaraciones al canal Crónica.

En ese sentido, resaltó: "Lo estamos logrando con el trabajo desde el Estado, las empresas y la participación de las y los consumidores".

"Venimos de años con una inflación muy alta y lo que busca el Gobierno con un conjunto de medidas es detener esto y empezar a lograr que se ordenen los precios", analizó.

"No es que vamos a lograr que de un día para el otro se quiebre el desorden económico del Gobierno anterior", aclaró.

Con información de NA.