Instalaron anillos gigantes en la bahía de Tokio de cara a los Juegos Olímpicos

El Gobierno del Área Metropolitana de Tokio instaló este viernes unos anillos olímpicos gigantes en la bahía de la ciudad, un monumento que se añade al paisaje urbano de la capital japonesa de cara a los Juegos Olímpicos, que se disputarán desde el 24 de julio al 9 de agosto.

La estructura de acero que representa los anillos entrelazados tiene unos 32,6 metros de ancho y 15,3 metros de alto, y se ubica en una plataforma sobre el mar en el Parque Marino de Odaiba, según informó el comité organizador de Tokio 2020 en un comunicado.

