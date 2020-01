Jean Paul Gaultier se despide de las pasarelas

"El 22 de enero de 2020, celebraré mis 50 años de carrera en la moda con un gran desfile-espectáculo de alta costura". "Será también mi último desfile", indicó Gaultier, de 67 años, en un escueto comunicado. "Pero no se preocupen, la casa de costura Gaultier París continúa, con un nuevo proyecto del que soy el instigador y que será revelado próximamente".

El comunicado va acompañado de un video en el que se ve al diseñador hablando por teléfono con una persona a la que invita al desfile. "Te voy a dar una primicia, será mi último desfile, tienes que venir, no te puedes perder esto", explica.

"Será una gran fiesta, con muchos de mis amigos y nos vamos a divertir mucho. Acabará muy tarde", dice el diseñador, con una actitud divertida. Su desfile tendrá lugar durante la Semana de la Moda de Alta Costura en París, que se celebrará entre el lunes y el jueves.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm