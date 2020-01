https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 17.01.2020 - Última actualización - 19:00

18:57

Familiares y amigos del nadador Ezequiel Bermejo, desaparecido el pasado sábado en Necochea mientras participaba de una competencia acuática, se suman al rastrillaje por tierra y agua luego de seis días de búsqueda intensa.

Sexto día de búsqueda Familiares y amigos se suman al rastrillaje para encontrar al nadador desaparecido en Necochea Familiares y amigos del nadador Ezequiel Bermejo, desaparecido el pasado sábado en Necochea mientras participaba de una competencia acuática, se suman al rastrillaje por tierra y agua luego de seis días de búsqueda intensa. Familiares y amigos del nadador Ezequiel Bermejo, desaparecido el pasado sábado en Necochea mientras participaba de una competencia acuática, se suman al rastrillaje por tierra y agua luego de seis días de búsqueda intensa.

Ignacio Grignaschi, amigo de Ezequiel y que también participó de la competencia, dijo a Télam “amigos y familiares de Ezequiel hemos decidido este fin de semana ir nuevamente hasta Necochea para seguir rastrillando junto a personal del Centro de Operaciones y Emergencia (COE) dispuesto por el municipio necochense para encontrar a nuestro amigo”.

Grignaschi sostuvo que están “desesperados". "Queremos ayudar, por eso este fin de semana cerca de 12 personas entre amigos y familiares no abocaremos a esta tarea de búsqueda, que nos tiene muy tristes y preocupados”, agregó. “Ese día éramos 550 los nadadores que participábamos de la competencia con el acompañamiento de 200 kayaks, y solo llegamos a la costa 430, ya que 120 abandonaron porque sufrieron de hipotermia severa, se acalambraron, o no aguantaron las olas gigantes que tuvieron que atravesar” dijo.

"Yo llegué en el puesto número 20, y por primera vez en este tipo de competencias pude ver que muchos de los que competíamos abandonaron a medio camino debido a que las condiciones del mar no eran las aptas para nadar”, recalcó. Y agregó que “desde el medio del mar escuché a muchos compañeros pedir auxilio porque no soportaban el frío del agua, y en la orillas las ambulancias y camionetas -equipadas con mantas térmicas- no eran suficientes para trasladar a los competidores hasta el hospital o a alguna sala de primeros auxilios”.





El amigo de Ezequiel relató que “las olas eran tan gigantes que no nos dejaban avanzar, el mar no estaba para una carrera amateur”. Además, puntualizó que “no hubo seguridad alguna por parte de la organización, solo el apoyo de los kayakistas que de manera constante nos iban hidratando porque no podíamos mantener el ritmo de nado”.





Grignaschi se mostró muy apenado por lo sucedido y manifestó que “la hermana de Ezequiel (Soledad) estuvo toda la semana en Necochea rastreando en su camioneta horas y horas, por lo que estaría bueno que buzos especializados se tiren al agua para seguir con la búsqueda”. “Todos unidos podemos reforzar este rastrillaje, las esperanzas no las perdemos y estaremos de sol a sol buscando a nuestro amigo quien siempre se destacaba por su nivel de competencia” concluyó.





Ttrabajadores de las dependencias de Tránsito, Guardaparques, guardavidas, la filial Necochea de la Cruz Roja, Bomberos de la Provincia, Policía Bonaerense y Federal, el Radio Club local y la Prefectura Naval Argentina, bajo la coordinación de Defensa Civil, trabajan desde el pasado sábado 11 en la búsqueda de este nadador de 43 años.

Con información de Télam