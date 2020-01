Osella: "Se puede errar un pase o un gol, pero no se puede dejar de correr y poner"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de Colón se mostró conforme con el trabajo de la pretemporada. También habló del perfil de los jugadores que se buscan y de la situación de los que se pueden ir.

El entrenador de Colón se mostró conforme con el trabajo de la pretemporada. También habló del perfil de los jugadores que se buscan y de la situación de los que se pueden ir.

A pocos días del comienzo del reinicio de la Superliga, Diego Osella brindó este viernes una conferencia de prensa donde habló de cómo marcha la pretemporada (a la que le quedan pocos días para llegar a su final), y de los jugadores que vinieron, los que están por venir y también de los que se irían.



En la charla con los medios de prensa en desarrollada en el Club de Campo Colón, el DT sabalero dejó las siguientes frases:



>> Respecto de Rafael García, el defensor uruguayo que llegó como refuerzo, dijo que “se movió bien (en el amistoso contra Sportivo Las Parejas), sintiendo las cargas como todo el grupo”.



>> “En la pretemporada no perdimos a nadie por contracturas o molestias, se manejaron muy bien las cargas, todos los jugadores completaron la pretemporada”, dijo Osella, quien agregó estar “contento por cómo pudimos manejar cada entrenamiento”.



>> “Hay una base importante de este plantel que lo que tenemos que hacer es devolverle la motivación, y es una de las cosas que trabajamos. Lo que pasó en la Copa Sudamericana es muy lindo, pero es pasado y hay que reenfocarse. Colón tiene los jugadores como para hacer un muy buen final de Superliga, y eso es parte del trabajo que estamos haciendo, y en bajarles nuestra idea a los jugadores. Estamos muy contentos con lo que estamos recibiendo, y con las expectativas lógicas en el reinicio y confiados en el plantel que tenemos”.



>> Sobre la llegada de pocos refuerzos (García y Fernández) dijo que “no me preocupa”, y agregó: “Sé el esfuerzo que hacen José (Vignatti) y su gente. Es un mercado muy difícil, es una temporada corta, y queremos jugadores que sean primera opción y no que se tomen por descarte, y eso lo hace más difícil aún”. Osella reconoció que “se nos cayeron futbolistas que con los que hablamos por dos semanas, y hay otros con los que José está negociando, yo los llamo y los entusiasmo, pero hasta ahí llego”. También aseguró que “estamos tranquilos y confiados en que vamos a poder cerrar un par de refuerzos más, pero eso no es excusa para el inicio, porque llegamos con jugadores que se conocen y que están muy bien preparados. Esperamos hacer un partido sobrio en Santiago del Estero”, en el reinicio del certamen ante Central Córdoba.



>> En la pretemporada “hicimos hincapié en nuestra idea, que empiece a fluir lo que pretendemos del grupo, independientemente de lo que se hizo antes. Cada entrenador trae su idea, trata de implementarla y que prenda lo antes posible”, sostuvo el técnico rojinegro quien amplió: “Más allá de lo anímico, los jugadores saben que es vuelta de página, que lo que sigue es algo que seduce y mucho, pero trabajando sobre lo que pretendo”. En ese sentido manifestó que “encontramos muy buena recepción de los futbolistas, el convencimiento nuestro es lo que creo le da tranquilidad al jugador para poder ejecutarlo. Lo que queda por delante es seguir sumando trabajo y administrar las cargas para llegar al partido de Santiago del Estero de la mejor manera posible”.



>> Brian Fernández: “Desde que llegó en estuvo a la par del grupo en cada entrenamiento. Viene de un parate importante, pero tiene un físico privilegiado y pudo completar cada entrenamiento”, dijo Osella y adelantó: “Mañana (por este sábado) va a ser titular en Rosario. Está bien, contento, ilusionado, es hincha del club y es especial para él estar acá y jugar con sus colores. De nuestro lado está ayudarlo y tratar que entienda lo que pretendemos de él. Es un jugador con enormes condiciones, como el Luis Miguel Rodríguez, Leguizamón, Morelo y muchos chicos de acá. Esperamos que en la cancha pueda estar suelto y jugar de la mejor manera”.



>> Los pases: “el mercado se acotó, y nosotros tenemos límite de cupo, pero traer alguien de afuera es difícil por el momento que vive el país, pero lo que estamos apuntando y negociando es alguien que sea primera opción, que venga convencido, si tenemos que esperar un poco más, lo haremos”, explicó el DT en referencia a las negociaciones y perfil de jugadores que se buscan. En ese sentido, fue muy claro al afirmar que “se puede errar un pase, tener una mala salida, errar un gol, pero acá no se puede dejar de correr y correr, (los jugadores) tienen que tener puesta la camiseta, y la característica de este equipo es que se deje todo. Eso es lo que yo siento, dejar todo más allá de un buen o mal pase, y el jugador que buscamos lo buscamos con ese perfil”.



>> Respecto de la posible salida de Guillermo Ortíz y de Braian Galván: “Guillermo el primer día me manifestó el deseo de poder salir producto de un desgaste, entendí su postura y eso pasó después a manos dirigenciales. Es un gran profesional, trabajó a la par del grupo de buena manera, pero tiene una decisión tomada y eso ya no depende de mi. Yo lo que hice es proteger la inversión del club manteniéndolo entrenado, pero hasta ahí llego yo. Después pasa hacer un problema dirigencial”.



“Parecido es lo de Galván -siguió Osella-: con su representante decidió usar la opción de poder salir, y más que eso no se puede hacer. El jugador es aconsejado, creo yo, por su entorno, y en función de eso toma una decisión. Tiene 19 años y puede decidir y lo hizo, y eligió salir de la institución. Tengo mi pensamiento, es personal y no me puedo meter, pero la realidad marca eso: acá hay que andar corriendo con los contratos con mucho tiempo de anticipación (antes de su vencimiento). Me apena porque es un futbolista de proyección, con muchas cosas por aprender y que seguramente a donde va se le va a exigir de otra manera, se apuraran los tiempos, y con eso hay posibilidades que salga bien o mal, si sale mal empezará a dar vuelta por distintos lugares, y si sale bien habremos perdido un futbolista en el que se han invertido años”. Respecto de si va a tener en cuenta al jugador, el DT agregó que “está entrenando con el primer equipo, es un tema dirigencial y lo que me manifieste José lo haré. Yo soy empleado del club y, hablando de este caso particular, me baso en lo que me bajen de arriba. Pero si tengo libertad para usarlo, dependerá de las ganas y predisposición del futbolista. Hasta hoy viene trabajando a la par del resto como uno más, y nadie me comunicó una decisión”.



>> Agustín Doffo: “Traerlo es una de las posibilidades, no tenemos un jugador de esas características. Hablamos con Belluschi y se fue a Lanús, y con Botta pero se fue a Defensa y Justicia”, dijo Osella, quien valoró el interés del futbolista por venir a Santa Fe.



>> Sebastián Prediger: “Manifestó el interés (de venir a Colón) cuando hablé con él, pero ya no depende Colón, sino de sus ganas de salir (de Tigre). Él manifestó que quiere mucho a esta institución. Queda en sus manos (la decisión de venir o no) por un tiempo corto, porque no podemos esperar mucho”, dijo Osella, quien remató: “no puedo hablar más del tema”.