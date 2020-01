https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 18.01.2020 - Última actualización - 18:47

18:46

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Chip anticonceptivo

Jorge

“Me dirijo con el mayor de los respetos a la secretaria de Igualdad de Género y a los 12 ministerios del gobierno que manifestaron que el Estado tiene que estar presente para las personas gestantes que deciden tener un hijo; como para las que por determinadas circunstancias no lo hacen. Aclaro que no soy ginecólogo, obstetra, ni siquiera médico. Pero el sentido común me sugiere que quienes no quieran gestar deberían colocarse un chip anticonceptivo y que si no cambian de idea para los 3 años, lo repitan. Pues sería un pecado venial y la absolverían inmediatamente”.

Austeridad

Amalia Issa

“Al señor Jatón: ¿usted no se ha dado cuenta de cómo están las calles, las esquinas, llenas de mugre y de basura acumulada? Yuyales por todos lados. Faltan luces (están quemadas o simplemente apagadas). Usted habla de austeridad. ¿Para usted para hacer austeridad los santafesinos tenemos que vivir así? Hay mucha oscuridad... el domingo a la noche estaba a oscuras el Parque de la Locomotora (se ve que apagan las luces). Hay cientos de reclamos por falta de luz, para que recambien los focos y todo sigue igual... No cortan los yuyos en ningún lugar, ni en plazas ni parques... El señor Jatón está economizando en servicio de limpieza y mantenimiento de la ciudad, porque de lo contrario no se entiende... que tengamos que vivir entre la mugre, la oscuridad, ¿para ahorrar? Nosotros pagamos los impuestos para vivir mejor. Yo soy una persona grande y hace añares que pago la tasa municipal y quiero vivir con luz, que me junten la mugre de la calle, de las esquinas, que corten los yuyos de mi plaza Pucará, que estaba preciosa... ¿Qué piensa hacer usted con la plata de los impuestos que está pagando la gente?, ¿va a invertir en otra cosa? ¡No!, yo pido calidad de vida para los ciudadanos. ¿No hay empleados en la Municipalidad? Tampoco se sabe nada, ni se escucha sobre las obras inconclusas que dejó Corral, si va a llamar a nuevas licitaciones... Digo, si ganaron para hacernos sufrir peor de lo que sufrimos, ¿para qué? ¿En qué nos equivocamos tanto los santafesinos? Cada vez más mal todo. Con el gobierno provincial, otro tanto. Sigue y sigue la inseguridad... ¿Están investigando cómo es que andan tantos tipos armados?”.

Letras y basura

Una lectora

“Estuve escuchando que arreglaron las letras del cartel de Santa Fe, que habían vandalizado. Además, las pintaron, cambiándole el color amarillo por el verde, representativo de la gestión de Jatón. Es lo que hace cada gobierno que llega: pone su sello, su impronta. No me parece ni bien ni mal. Lo que yo digo es que en momentos en que la ciudad es un caos, mugre por todos lados, en todos los barrios, en las esquinas, basurales, ¿tenemos tiempo para ponernos a pintar de verde las letritas de la costanera? Es una cosa secundaria. ¿No habría que priorizar cosas que están primero?, emplear a los empleados municipales para otras cosas”.

¡Santa Fe, Capital!

Una lectora

“Al señor gobernador, que es santafesino y de Rafaela, y al presidente Alberto Fernández: Santa Fe es Capital; Rosario es un departamento de la provincia de Santa Fe. ¡Y van a lanzar la tarjeta alimentaria en Rosario! ¡Por favor, que nos tengan en cuenta! Santa Fe es ca-pi-tal. Que los porteños aprendan a distinguir y a aprenderse el mapa, ya que parecen no conocer este dato. Todo es Rosario. ¡Me hartaron! Acaban de irse los rosarinos y este gobernador parece seguir con la misma cantinela”.

Jesús María...

Karina Zerillo Cazzaro

“Al parecer ‘la jineteada’, esa actividad que tanto se ufanan los tradicionalistas por conservar, enlaza en el 2020 una vez más la ‘doma’ a la muerte. Un jinete de 40 años aplastado por el ‘reservado’ que intentaba montar en el marco del ‘55° Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María’ (a diez años del fallecimiento de otro jinete que puso otrora en vilo la continuidad del festival, y tras numerosas muertes de caballos reservados en la arena), da lugar a un solo comentario: ‘No más jineteadas en Argentina’, por respeto a la vida”.