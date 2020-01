https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Expectativa mundial Se filtró un "supuesto" adelanto del nuevo tema de Lady Gaga

"No lamento querer tu estúpido amor No necesito una razón No lamento querer tu estúpido amor Más alto, más alto Quiero tu estúpido amor..." se puede escuchar (en inglés) en el fragmento que circula por las redes sociales.

La estrella prepara su nuevo álbum, tras tres años largos -sin contar el álbum de 'A star is born', película que protagonizó y por la que ganó un Oscar por el tema 'Shallow''-, desde la salida de su quinto trabajo 'Joanne' allá por octubre de 2016.