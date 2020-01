https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 18.01.2020 - Última actualización - 20:05

20:03

En Pinamar

Ex piloto de TC2000 fallece en accidente de tránsito

El ex piloto de automovilismo Pedro Comito, de 62 años, murió hoy tras accidentarse con su moto en el balneario bonaerense de Costa Esmeralda, cerca de Pinamar.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

