Sólo faltan pequeños detalles pero no ingresaría Ortiz en la negociación con los tucumanos. El “Pulga” iría de entrada junto a Brian Fernández en la ofensiva.

Está casi cerrado lo del zaguero Osella espera a Bianchi y se confirma el 4-4-2

Es cierto que espera, ansioso, a Bruno Bianchi. Pero la realidad indica que Emma Olivera y el uruguayo “Rafa” García serán los titulares el sábado a las 19.40 en la siempre calurosa Santiago del Estero.

Es real que pide a gritos un número “3” para marcar la punta izquierda, pero Gonzalo Escobar será el que pise la cancha del “Ferroviario”.

Se ilusionó casi todo el mercado con la vuelta del “Perro” Prediger como “5”, pero el tándem para iniciar será con Lértora y Estigarribia o Fritzler.

Del mismo modo tendrá que elegir las bandas, entre Zuqui y Bernardi, a la espera de tenerlos a todos en condiciones: Aliendro, Esparza y Doffo mismo que llegó como refuerzo. Y arriba, “Pulga” con Brian.

Así vive Diego Mario Francisco Osella por estas horas, definiendo el 4-4-2 como esquema madre para ir a buscar estas primeras duras siete batallas en su vuelta a Colón.

Es real que el Libro de Pases de la Superliga cerrará el último día de enero para todo tipo de transferencias (libres y entre clubes) y que hay varias negociaciones abiertas, de las cuales la más importante es la del zaguero Bruno Bianchi, que pasaría a las arcas del sabalero por más de medio palo verde limpio de todo para los tucumanos. Y que, se sabe, Vignatti sigue negociando con dos o tres refuerzos más.

El mercado puede esperar, porque quedan varios días, pero Diego Osella no. Es por eso que ya definió que irá a pelear el partido de este sábado a las 19.40 contra Central Córdoba y su receta será 4-4-2. Las dos líneas, defensa y mediocampo, sin dejar espacios. Mientras que arriba buscará una pelota filtrada de “Pulga” Rodríguez para Brian Fernández.

No tiene mucho más que los nombres mencionados, acaso quedando como recambio el goleador cafetero Wilson Morelo o la frescura de Tomás Chancalay. Pero atrás puede sobrar cantidad (Acevedo, Schmidt) pero no calidad. Ya está explicada la situación de Guillermo Ortiz, que se negó a ir a Atlético Tucumán pero sería transferido a Talleres de Córdoba.

En el mediocampo, cuando puedan estar al ciento por ciento, tanto Rodrigo Aliendro como Esparza serán opciones. Pero hoy no. Lo mismo con Doffo y el volante más que venga para “romper líneas”.

A la falta de nombres importantes que sigue esperando como refuerzos los va a suplir con mucho despligue físico, órden y rigurosidad táctica. Es decir, en modo Osella total. Mucha concentración en las pelotas de aire (gana altura y presencia con el uruguayo Rafa García) y la salida rápida buscando a los livianitos de arriba.

Cualquiera que llegue en las próximas horas —hay gestiones decisivas de Vignatti para cerrar dos fichajes entre lunes y martes— no tendrá tiempo de “meterse” entre los once para debutar el sábado a las 19.40 en el horno que será la cancha de Central Córdoba de Santiago del Estero. Es por eso que no hay márgen para inventar nada: salir a la cancha y pelear. El 4-4-2 está definido y el 90 por ciento de los nombres también. No tiene secretos ni misterios Osella. Pero sí un ADN: correr, meter, poner. No negociar nunca la actitud.

Está claro, desde el vamos, que Colón irá a la cancha del “Ferroviario” a buscar más que nunca un resultado. Sumar es la clave. Lo que sea: un puntito o el batacazo de los tres. No se trata de el gran golpe porque Central Córdoba sea un “Cuco”, se trataría —en caso de ganar— de algo que Colón ya ni se acuerda cuando fue la última vez que lo hizo en la Superliga.

El “Sapito” tiene los once

Central Córdoba de Santiago del Estero, rival de Colón este sábado a las 19.40 en el norte argentino, igualó sin goles el primer amistoso frente a Belgrano de Córdoba. Luego de dos tiempos de 30 minutos, ninguno pudo sacarse ventajas.

El Pirata fue mejor en el segundo tiempo y contó con varias chances. Luna lo tuvo de tiro libre, Erramuspe tuvo la suya y Vegetti exigió al “Ruso” Rodríguez. La más clara la tuvo Techera, con un mano a mano que disparó desviado.

El “Ferroviario” del “Sapito” Coleoni alineó a: Rodríguez; Quilez, Salomón, Nani, Bay; Vega, Meli, Nuñez, Montenegro; Rodríguez y Herrera. Por su parte, Belgrano con Ricardo Caruso Lombardi lo hizo con: Carlos Franco; Ignacio Vazquez, Rodrigo Erramuspe, Joaquin Novillo, Bruno Amione; Sebastián Luna, Martín Rivero, Hernán Bernardello, Cristian Techera; Marcelo Estigarribia y Pablo Vegetti.