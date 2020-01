https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 19.01.2020 - Última actualización - 18:50

18:49

Llegan cartas Reconectar el gas

Por Lula del Centenario

Estoy siendo castigada por buena contribuyente.

Soy nacida y criada en la ciudad de Santa Fe; mis padres me enseñaron buenas normas de convivencia. El 17/9/19, día del partido, un auto se subió a mi vereda, me chocó la cabina de gas y se fugó. El día 19, a las 12.15 hs, vino Litoral Gas y me retiró el medidor. Yo les mostré que había comprado la nueva cabina de gas reglamentaria y estaba esperando al gasista para que me la colocara, pero no escucharon mis peticiones, a pesar de que les dije que soy jubilada y que tengo que juntar los pesitos para poder colocar la nueva cabina y pagarle al gasista. No había ninguna pérdida de gas.

Ahora tengo este grave problema. Tengo todos los períodos pagos y me siguen cobrando. El último período que pagué es del 12/7/19 al 11/9/19 y del 11/9/19 al 19/9/19, día en que me retiraron el medidor, o sea que son los 8 días que tengo pagados de diferencia y me lo vuelven a cobrar, y en el mes que estamos me siguen mandando boletas de Litoral Gas. En vez de ayudarnos, castigan al buen contribuyente, porque imagínense: siendo jubilada, no voy a poder hacer colocar de nuevo el gas. Porque llamé a varios gasistas y me dicen: ‘señora, usted tiene todo en regla, pero deben hacer nuevamente los planos’, y para eso me cobran mucho (para hacer los planos). Digo ¿por qué tengo que hacer nuevamente los planos si yo tengo todo en regla? Además, Litoral Gas no me pone el medidor que se llevó, me colocan otro y tengo que pagarlo y quién sabe todo lo demás que querrán cobrarme.

Quiero que se sepa que en lugar de ayudar al vecino lo castigan.

Lo que pido es que así como me retiraron el medidor, que venga un inspector y que vea que yo tengo todo en regla. Necesito que me ayude y que me dé la autorización para reconectar el gas.