Durante la entrega de los SAG Awards El encuentro más esperado entre Brad Pitt y Jennifer Aniston

El momento que los fanáticos esperaban se terminó haciendo realidad, Jennifer Aniston y Brad Pitt se cruzaron en la entrega de los premios SAG Awards.

Los actores de Hollywood estuvieron casados desde el 2000 al 2005 y fueron una de las parejas más queridas por la gente y dentro del ambiente artístico.

El encuentro público entre ambos artistas se dio luego de ganaran sus respectivas categorías, Pitt como actor protagónico en Once Upon a Time in Hollywood, mientras que Aniston fue premiada como mejor actriz en una serie dramática, The Morning Show.