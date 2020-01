https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.01.2020 - Última actualización - 9:44

9:41

Los dirigidos por Daniel Dorfman le ganaron a Peñarol de Elortondo, con Sebastián Copello como goleador, con 19 puntos.

Copa Santa Fe Espectacular reacción mensana Los dirigidos por Daniel Dorfman le ganaron a Peñarol de Elortondo, con Sebastián Copello como goleador, con 19 puntos. Los dirigidos por Daniel Dorfman le ganaron a Peñarol de Elortondo, con Sebastián Copello como goleador, con 19 puntos.

Gimnasia y Esgrima superó a Peñarol de Elortondo, por 83 a 77, en el partido que completó la séptima fecha de la Zona D de la Liga Provincial de Básquetbol Copa Santa Fe. Con este resultado, los dirigidos por Daniel Dorfman alcanzaron la punta de la zona junto a El Tala de Rosario.



Sebastián Copello fue el goleador mensana, con 19 puntos; seguido por Gonzalo Sabatini, con 16. Por su parte, en el conjunto sureño, Martín Mondino y Machael Ortiz aportaron 15 tantos cada uno.



Tras un comienzo un tanto dubitativo del conjunto gimnasista, situación en la que perdió hasta por 13 puntos (23 a 36), llegó una notable reacción en la que puso un parcial 14 a 0 (37 a 36) y sostener la supremacía en el tanteador.



El partido



En el comienzo sorprendió Peñarol y paso al frente en el tanteador (3 a 8). Pero con el correr de los minutos, los locales se fueron acomodando, sobre todo defensivamente; mientras que en las ofensivas Manattini las encabezó para que el parcial finalice igualado en 21 puntos.



Los dirigidos por Andy Rodríguez tuvieron un buen inicio del segundo segmento. Con un ritmo vertiginoso y efectivas definiciones se dispararon en el marcador ante un Gimnasia que no reaccionaba, sobre todo en defensa.



Esto hizo que el elenco visitante obtuviera una renta de 13 puntos (23 a 36). En los primeros intentos fue descalificado Villalba, por falta antideportiva y falta técnica (23 a 29).



Se acomodó Gimnasia, sobre todo en defensa y en las ofensivas con los aportes de Salvatelli, Copello y Sabatini comenzó la remotada que se cristalizó en el tanteador cuando pasó al frente por 37 a 36. Los locales continuaron mandando en el tanteador, para irse al descanso largo con un 42 a 40 a favor.



En el tercer peldaño, los mensanas lograron una renta de 10 puntos, la que sostuvieron a lo largo de todo el chico (55 a 45; 61-51) que los visitantes achicaron a 8 puntos en el final del período: 65 a 57.



El calor agobiante comenzó a sentirse en toda su dimensión en el último parcial. Gimnasia sostuvo el comando a través de los aportes de Sabatini y Copello, pero tuvo algunos baches defensivos lo que provocó la remontada de Peñarol que logró ponerse a 2 puntos (77 a 75) a dos minutos del final.



Los mensanas capitalizaron algunos yerros visitantes para quedarse con la importante victoria.

Posiciones



Las posiciones en las distintas zonas de la Copa Santa Fe y la primera fecha de las revanchas, a jugarse el próximo fin de semana, son las que se detallan a continuación.



Zona A: Independiente de Chañar Ladeado (7-0) 14; Racing de San Cristóbal (5-2) y Sportsmen Unidos de Rosario (5-2), 12; Ben Hur de Rafaela (3-4) y Centenario de Venado Tuerto (3-4), 10; Rivadavia Juniors (2-5) y Cacu de Ceres (2-5), 9; Unión de Totoras (1-6) 8.



Próxima fecha: Ben Hur con Unión, Racing con Centenario, Independiente con Sportsmen Unidos y Cacu de Ceres con Rivadavia Juniors.



Zona B: Náutico de Rosario (4-2) y Brown de San Vicente (4-2), 10; Argentino de Firmat (3-3), Almagro de Esperanza (3-3) y San Lorenzo de Tostado (3-3), 9; Trebolense (2-4) y Unión de San Guillermo (2-4), 8.



Próxima fecha: Náutico con Almagro, Trebolense con San Lorenzo y Brown con Argentino. Libre: Unión (SG).



Zona C: Firmat FC (5-1) y Atlético Tostado (5-1), 11; Atlético Sastre (3-3), 9; Alma Juniors de Esperanza (2-4), Temperleyey (2-4), Central San Javier (2-4), Provincial Salto Grande (2-4), 8.



Próxima fecha: Atlético Sastre con Provincial, Alma Juniors con Firmat FC y Temperley con Atlético de Tostado. Libre: Central San Javier.



Zona D: Gimnasia (5-1) y l Tala (5-1), 11; Atlético de Rafaela (4-2) y Timbúes (4-2), 10; Libertad de Villa Trinidad (1-5), Atenas de Venado Tuerto (1-5) y Peñarol de Elortondo (1-5), 7.



Próxima fecha: Atlético de Rafaela con Peñarol, El Tala con Atenas y Libertad con Gimnasia. Libre: Timbúes.

Voces protagonistas



Tras la victoria de Gimnasia, Gonzalo Sabatini dijo: “fue un partido complicado. En el último cuarto el calor pesó pero para ambos equipos. Pudimos ganar para estar arriba en las posiciones y cerrar de buena manera esta primera ronda”.



“Estoy muy feliz por la oportunidad que me dieron para ser director técnico de los U19. Estoy muy contento por el desafío. No estoy seguro si voy a seguir siendo entrenador pero hoy por hoy como estoy esto lo que me gusta hacer”, dijo cuando se refirió a la conducción técnica.



Por su parte, Sebastián Puñet, quien debutó con la casaca mensana en condición de local expresó: “fue un partido muy duro. Ellos son un equipo aguerrido y que venían a pelear para mantenerse arriba. Nos costó un poco en el primeer cuarto, pasamos un mal momento en el segundo y lo destabamos en el tercero pero nos costó cerrarlo”.



“Estuve muy ansioso porque volvía de local pero a la vez tranquilo porque me estoy recuperando de la operación”, finalizó.