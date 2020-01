Miss Global 2020: Miss Colombia denunció en pleno escenario que el certamen estaba arreglado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jesenia Orozco alzó la voz para denunciar algunas irregularidades en el concurso.

Lo que parecía ser un certamen de belleza como cualquier otro terminó convertido en un escándalo por una acusación de fraude que una de las concursantes de Miss Global realizó en pleno escenario.

El concurso de belleza se realizó el pasado sábado en la ciudad de Oaxaca, en México, pero mientras se realizaba el evento, las participantes fueron notando algunas irregularidades hasta que una de ellas, Miss Colombia, no pudo más y alzó la voz en el escenario para denunciar un fraude.

Las primeras fases del certamen, en el que participaron mujeres de 60 países, no registraron ningún problema, pero la confusión vino en las etapas de eliminación.

Según la información que ha circulado hasta ahora, fue Van Pham -el presidente de la organización- quien decidió que hubiera algunos cambios.

Fue así que se agregó una candidata más a la ronda de 10 semifinalistas, por lo que la representante de República Checa también pasó a esa etapa.

En la siguiente fase volvieron a agregarse siete concursantes y para la siguiente etapa el organizador decidió, en acuerdo con los integrantes del jurado, que se escogieran a 11 de las concursantes en lugar de cinco.

La ganadora del concurso fue precisamente la representante de República Checa, Karolína Kokesová.

Entonces Jesenia Orozco, Miss Colombia, no aguantó más y -como se puede ver en un video- protestó frente a las cámaras.

Aunque el presentador no le dio el micrófono, Orozco comenzó a gritar.

“¡Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos... es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto. Vine a México, primera vez que he estado en México. Me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos”, expresó la representante de Colombia ante el aplauso de otras de las concursantes y cuando una de las presentadoras se acercó a ella para tratar de calmarla.

No fue el único momento en que Orozco protestó por lo ocurrido en Oaxaca, pues más adelante escribió en Instagram stories:

“Que gran desastre que viví en México. No es culpa de la gente, todos fueron muy lindos conmigo. Pero odio las injusticias, la corrupción, la falta de respeto, la falta de ética. Estuve 1 mes sin mi hija con el propósito de demostrarle cosas grandes. Pero lamentablemente no salió como lo había planeado. Todo fue un desastre al final. Que experiencia tan desagradable”.

En su más reciente publicación, Orozco agradeció las muestras de apoyo que recibió después del incidente que protagonizó:

“Mi amado pueblo colombiano, primero que todo gracias por todo el apoyo que me brindaron en esta etapa de mi vida, siempre digo que de todo se aprende y es la realidad. Desafortunadamente mi experiencia en Mexico terminó muy mal. Me llevo no solo una gran decepción pero también mucha tristeza en mi corazón. Me levanto a las cosas justas, amo la justicia, la gente honesta, estoy 100 por ciento en contra de la corrupción. Amo al pueblo mexicano y la verdad me recibieron muy lindo pero desafortunadamente no todo el mundo es correcto o justo. Lástima que en los países latinos pasen cosas así. Gracias al pueblo humilde de México a la gente linda. No a la gente que se cree que con poder puede controlar el mundo y hacer desastres. Que experiencia tan incómoda fue el @missglobalofficial qué triste que termine asi. Los amo”.

Por parte de los organizadores del certamen no se ha emitido algún comunicado y su cuenta oficial de Instagram es privada.