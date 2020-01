https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ministra asegura que el nombre del ministerio no es una cuestión marketinera, sino que obedece a una decisión del gobernador de ir por ese camino. La problemática de la basura como prioridad.

Ministerio de Ambiente y Cambio Climático Compromiso de Gonnet para un trabajo fuerte en el territorio La ministra asegura que el nombre del ministerio no es una cuestión marketinera, sino que obedece a una decisión del gobernador de ir por ese camino. La problemática de la basura como prioridad.

Erika Gonnet está al frente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, cartera que heredó gran parte de la estructura de Medio Ambiente de la gestión anterior, así como otras áreas que estaban en Energía pero que además de la tarea propia interactúa fuertemente con Producción en temas como industria, agricultura, caza y pesca y con otras áreas del gobierno para fomentar el ecoturismo, el empleo verde o la educación ambiental.



Oriunda de Granadero Baigorria, Gonnet trabaja ya en temas específicos de la cartera pero además en lo que es la parte administrativa de un ministerio que tiene 130 agentes en planta permanente y que tenía 50 en la planta política. “Me encontré con estructuras que es linda para mostrarlas en el diseño pero vacía de contenido” admite en la sede de la cartera prestada por el Instituto Nacional del Agua (INA).



- ¿Qué hacemos con la basura?



- Es el gran tema. Vamos a trabajar con los consorcios, voy a ir a cada uno de ellos para que me cuenten la problemática. Empezaremos con el de la costa, haremos un relevamiento para ver cómo están trabajando, a quien comprende. La gestión anterior clausuró muchos basurales a cielo abierto pero muchas veces el presidente comunal abría otro. Admito que aún hoy hay basurales a cielo abierto y queman. Debemos trabajar mucho para mejorar eso.



- ¿Hay un número?



- En el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), la Nación informó que de los 2500 municipios que tiene nuestro país, tenemos 5.000 basurales a cielo abierto. A nivel nacional se ve bien el sistema de consorcios que tiene Santa Fe.



- ¿La consigna es basta de basureros a cielo abierto?



- Vamos a eso. Va a costar, pero debemos ir por eso. No quiero que sea un eslogan como pobreza cero. Cada consigna que planteo en temas ambientales deben ir con mucha seriedad porque el tema preocupa, la gente está mucho más comprometida que antes y tenemos que llevar las herramientas nuevas a municipios y comunas para tratar de solucionar el tema. No veo falta de voluntad, es una gran preocupación que tienen intendentes y presidentes comunales. El Estado no ha bajado con la suficiente agilidad regional. No todos tienen la misma problemática y además hay inversión hecha que está parada, pongamosla en marcha.



El tema de la basura es todo un problema. No voy a criticar el diseño de los consorcio entre municipios y comunas para gestionar la basura, en la reciente reunión del Cofema se habló de lo que ocurre en Santa Fe, pero de los 33 consorcios de basura de la provincia, 31 están conformados por resolución ministerial; te diría que funcionan 7 y bien 5. Todas las personas que he recibido desde que soy ministra (intendentes, presidentes comunales, senadores) del único problema que se habla es del consorcio. Hay cosas que me gusta hablar con los intendentes y les pregunto dónde tiran la basura y me admiten que lo hacen en el mismo lugar de siempre. Hay estructuras armadas muy interesantes, de plantas de reciclado como la de Firmat, la Villa Gobernador Gálvez que es impresionante, pero que no se está usando.



- ¿Por qué?



- Por cuestiones de funcionamiento. La provincia paga seguridad privada en la planta de Villa Gobernador Gálvez porque está en terrenos que la municipalidad le cedió a la provincia. Se hizo una inversión grande con financiamiento internacional y de la provincia y no está funcionando porque faltan cerrar cuestiones políticas entre municipios. Quiero abocarme a esta problemática hablando con (Pablo) Javkin, con (Alberto) Ricci para hacerla funcionar.



- Todos plantean el tema basura...



- Es un tema complicado. Están los consorcios, las plantas pero hay localidades que tienen que hacer varios kilómetros para llevar los residuos y no tienen presupuesto. Entre Rincón, Santa Rosa de Calchines y Arroyo Leyes es un problemón porque hay un consorcio, una estructura armada pero no funciona como corresponde. Se invirtió dinero y no está funcionando. Vamos a tener una reunión con el consorcio para ver qué es lo que no funciona.



- Está el esqueleto, pero nada abajo.



- No quiere hacer tanta crítica porque en semanas más me vas a venir a preguntar qué hice y el problema será mío. El gobierno federal promete acompañar a las provincias en esta temática. Tenemos que trabajar con criterio, no es igual el problema para Santa Fe que para Florencia. Hay muchas localidades donde se trabaja mucho con los vecinos. En Rafaela, el 80% de separación de residuos es de origen, deberíamos apuntar a eso porque permite ahorro muy importante al municipio, En San Carlos Centro se hace compost.



El gobernador nos manda a trabajar al territorio con las autoridades y con las entidades que estén dispuestas a colaborar. Sabemos que hay muchas entidades y organizaciones que toman el tema ambiental y lo trabajan muy bien y hay que sumarlos. Hay una generación que tiene un compromiso mucho mayor que nosotros y que el Estado.

La tarea ambiental tendrá un fuerte acento en el trabajo con los intendentes y presidentes comunales, señaló la ministra a El Litoral.Foto: Luis Cetraro

Las metas



- Cuando la convocó Perotti ¿cuál fue el objetivo central?



- El ministerio está dividido en dos secretarías: una que sostiene lo que venía ocurriendo: ambiental y órgano controlador. Por nuestra área pasan todas las categorizaciones de empresas, por ejemplo. En Rosario, tengo mil expedientes para salir y tengo un plantel reducido de personal. Trato de ver cómo trabajamos con universidades, CFI para dar respuestas.



En tanto, el área de la secretaría de Desarrollo Ecosistémico y Cambio Climático tiene temas del cual habla el mundo. Queremos en esto preparar a los territorios. Lo que venimos viendo en las últimas semanas, el último mes, lluvias de cien milímetros en pocas horas tienen que ver con las cuestiones de cambio climático. Debemos llegar a los territorios, tener sistemas de alertas tempranas y que los territorios, la sociedad esté preparada para cuando pasa un acontecimiento. En algunos lugares se toma más conciencia que en otros. Nos cuesta, debemos tomar personal adecuado, trabajar con energías renovables, con las tecnologías sostenibles Si todo esto no logramos bajárselo a la gente no sirve. ..



Un ejemplo de como se trabaja en políticas ambientales es Puerto General San Martín en la gestión del intendente Carlos De Grandis que ha desarrollado viviendas sostenibles y debemos apoyarlo.



- El gobierno anterior hizo mucho hincapié en energías renovables y biocombustibles



- Nuestra provincia produce 75% del biocombutible del país y el tema está en Producción. Enarfe ahora está en el ministerio de Infraestructura. Estamos trabajando sobre el transporte público porque es una medida ambiental. Sabemos que es más sustentable usar el transporte público que el auto para ir al centro, a llevar los chicos al colegio. El gobernador nos pidió trabajar el tema en áreas metropolitanas para establecer una tarifa única, prioritaria, tomando como alivio al bolsillo de la gente pero como cuestión ambiental. En Rosario, mucho del transporte público de pasajeros ya usa biocombustibles. Son herramientas que se usan, que hay que ponerle más contenido para que lleguen a la gente porque generará mejora ambiental.



- La cartera también tiene todo el tema bosques



- Me acompaña en esta temática Angela Del Moro, ingeniera agrónomo con mucho conocimiento sobre esto y con apoyo en el equipo de trabajo del ministerio. Tuvimos una reunión con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich donde uno de los temas comunes que debemos sumar a Santiago del Estero es nuestro norte que va de la mano de la preservación de bosques. Queremos reactivar la zona para que sea más sustentable. Vamos a preservar. Hoy hay herramientas que permitan hacer que la industria funcione, que no se talen árboles indiscriminadamente. El mapeo de hace cinco años y el último tuvo cambios, se sigue preservando el rojo de nuestras costas, hay que poner especial atención en los intereses que a veces se plantean regionalmente para que podamos tomarlo con responsabilidad. El gobernador tiene especial interés en nuestro norte, lo quiere poner de pie como al resto de la provincia. Debemos tomar todas estas cosas, no aislarnos, trabajar con Santiago y Chaco teniendo en cuenta que toda el agua de esas provincias pasa por Santa Fe.

Codo a codo con Producción



Gonnet habla de hermanar la cartera que conduce con la de Producción. “Las definiciones de política de caza y de pesca son nuestras pero controla Producción; nuestra área debe controlar a industrias y en fitosanitarios hay una legislación exigente y debemos controlar que se cumpla. En esta temática debemos cuidar la salud de la población y cuidar nuestros recursos naturales. Sabemos que hay discusiones pero hay una ley vigente y hay que cumplirla.



- Hubo muchos intentos de reformas de la ley de fitosanitarios y siempre faltó el acuerdo



- Lo sé, pero nosotros debemos tener la prudencia para que de ni un lado ni de otro se tome con beneficio propio. Debemos tener mucha responsabilidad en esto. Estamos en una provincia productiva, no quiere decir que esté permitido cualquier cosa. Hay cosas a discutir, pero debemos salir de decir que estamos de un lado o de otro, debemos buscar respaldo científico. Esta provincia está enriquecida de recurso científico con respaldo de universidades, el Conicet, gente preparada. No creo que el tema deba ser llevado a ámbitos de discusión que nos lleve a la grieta que no nos conduce a ningún lugar. Nuestro ministerio debe trabajar en preservar la salud de la gente y nuestros recursos naturales con una ley que se elabora en un ámbito que no es el Ejecutivo.



- En industrias?



- No había controles. Este ministerio no controló el Parque Industrial de Sauce Viejo. Falta recurso humano, faltan técnicos, se jubiló mucha gente y otros se fueron a empresas privadas y no fueron repuestos. Tenemos que hacer que los estudiantes que se están formando en las universidades públicas quieran quedarse en el Estado a trabajar, debemos hacer un camino. Que los jóvenes profesionales puedan formar parte del Estado y que el Estado les pague lo que corresponda. Será muy enriquecedor.

El territorio es importante para llevar adelante políticas de Estado que tienen que trascender transversalmente con el resto de los ministerios y al paso nuestro. El nombre del ministerio no es marquetinero, es una decisión política del gobernador de querer ir por allí. Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático.

Estructura



Gonnet tiene una estructura con dos secretarios y aún no designo al responsable de Políticas Ambientales mientras que Jorge Caminos, docente de la UTN Regional Santa Fe está a cargo de Desarrollo Ecosistémico y Cambio Climático. Cada una de las áreas tiene a su vez tres subsecretarías.