https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.01.2020 - Última actualización - 15:23

12:37

En el nuevo mecanismo de reparto de subsidios del gobierno nacional, Santa Fe perderá 12 millones de pesos. Los empresarios evalúan restringir la frecuencia del servicio, si no hay solución. El Municipio continúa las gestiones en Buenos Aires.

El intendente recibió a los empresarios Advierten que podría resentirse en breve el servicio de colectivos En el nuevo mecanismo de reparto de subsidios del gobierno nacional, Santa Fe perderá 12 millones de pesos. Los empresarios evalúan restringir la frecuencia del servicio, si no hay solución. El Municipio continúa las gestiones en Buenos Aires. En el nuevo mecanismo de reparto de subsidios del gobierno nacional, Santa Fe perderá 12 millones de pesos. Los empresarios evalúan restringir la frecuencia del servicio, si no hay solución. El Municipio continúa las gestiones en Buenos Aires.

Tal como adelantó El Litoral la semana pasada, la situación que atraviesa el sistema de transporte público por colectivos es crítica. Este lunes a la mañana, el intendente Emilio Jatón recibió a los empresarios del transporte e intercambiaron detalles de la negociación que se lleva adelante en Buenos Aires (el martes hay otra reunión) e intercambiaron los números que ponen en rojo al sistema.





Lucas Fernández, referente de Autobuses Santa Fe, ratificó en conferencia de prensa las cifras que ya publicó este medio: con el nuevo esquema de subsidios propuesto por el gobierno nacional, la ciudad pierde $ 12 millones. Además, la tarifa del boleto no podrá aumentarse: “No hay posibilidad de aumentar el boleto porque los nuevos subsidios para el gas oil están atados a un congelamiento de la tarifa y los empresarios no estamos en condiciones de absorber eso. No sabemos cómo se va a solucionar”, aseguró Fernández quien asistió acompañado de Gerardo Ingaramo. Por parte de la empresa Ersa asistió la Gerenta regional, Daniela Brumatt.





Si no aparece una solución en estos días, el servicio se va a resentir. Al menos es lo que evalúan los empresarios por estas horas: “Si esto deriva en reducción del servicio, será, pero tendría que ser la última opción porque entrás en un círculo vicioso: menos servicio en la calle, transportás menos gente; más tarifa en la calle, transportás menos gente; y eso es menos ingresos y te quedás sin sistema”, advirtió Fernández. “Aguantaremos hasta lo que dé el sistema, pero no será más de una semana”, dijo. El conflicto podría escalar porque con este escenario no podrán pagar los salarios en febrero.





Por su parte, el secretario General del municipio, Miguel González, aseguró que continúan las gestiones en Buenos Aires. “Escuchamos los planteos de las empresas, ya teníamos algunas precisiones, pero estamos trabajando en conjunto para encontrar una fórmula que haga que el servicio se pueda sostener teniendo en cuenta las particularidades de Santa Fe. Necesitamos hacer algunas correcciones al convenio” y en base a eso puso en potencial la posibilidad de que Santa Fe reciba subsidios en base al nuevo esquema.





“Creemos que se puede entender la situación particular de la ciudad de Santa Fe, hay números que lo avalan, hay formas de explicarlo, hay modelos técnicos, pareciera razonable que pudiéramos sentarnos en una mesa y resolverlo”, cerró el funcionario.