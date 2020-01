Javier Méndez quiere ganarse un lugar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mediocampista nacido hace 25 años en Montevideo realizó una excelente pretemporada con Unión en Mar del Plata y piensa aprovecharla para tener más oportunidades en el equipo que dirige “Leo” Madelón.

Llegó a Unión desde Racing de Montevideo (Uruguay) para la temporada 2018-2019. En ese primer campeonato con la camiseta de Unión, Javier Méndez no tuvo demasiadas posibilidades en el equipo de Leonardo Madelón, quien recurría a él como alternativa en el puesto de “doble cinco”. Entre el certamen de Primera División y Copa Argentina participó en 12 partidos, marcando un gol. Al año siguiente tuvo algo más de participación, debido a la lesión que aquejó al “Chaco” Acevedo. Méndez actuó en 10 cotejos en la temporada 2019-2020, aunque no anotó ningún tanto.

Con la confianza intacta y muchas ganas de ganarse un lugar en el elenco rojiblanco, el volante central charrúa llevó a cabo la pretemporada en Mar del Plata, de la cual sacó sus conclusiones: “El balance sin dudas es positivo porque fueron dos semanas en las cuales nos fuimos adaptando a las cuestiones que el entrenador y todo el cuerpo técnico nos fue pidiendo. La verdad es que fueron días en los que trabajamos a muy buen ritmo”.

“El trabajo en Mar del Plata nos dejó cosas positivas y cosas para mejorar, pero pienso que en el comienzo del torneo vamos a estar muy bien y vamos a tratar de hacer un buen partido (contra Argentino Juniors el viernes a las 21.45) para arrancar el torneo con el pie derecho”, agregó el mediocampista uruguayo.

Méndez también se refirió a su situación personal: “Tengo sensaciones muy positivas porque creo que noté un muy buen cambio. Sentí que hice dos semanas de un trabajo muy bueno desde lo físico gracias a los entrenadores y los preparadores físicos, por eso soy muy optimista. La mayor diferencia la noté en el ritmo de juego, y los trabajos físicos ayudaron para eso, para que pueda sentirme mucho más cómodo y mejor para hacer lo que me pida el técnico”.

También habló respecto a lo que Madelón le ha solicitado en las prácticas y en los partidos amistosos jugados en Mar del Plata: “Lo que me pidió Madelón es que haga las cosas simples, que agarre la pelota, que la pida, que me muestre. Lo fundamental es que cuando tenga la pelota en mi poder que juegue simple, que esté bien parado y a la hora de quitar que sea rápido para tratar de llegar al área rival”.

Por último, Javier Méndez dejó en claro que las cosas no serán fáciles, pero que le sobra confianza para ganarse un lugar en el mediocampo de Unión: “Lo que debo hacer de ahora en adelante es seguir trabajando, no bajar los brazos, seguir enfocado en lo que me pide el entrenador y tratar de aportar desde el lugar que me toque, si es desde adentro de la cancha, mejor”.

El sábado en Casasol

Luego de los exigente trabajos de pretemporada llevados a cabo en Mar del Plata, con la disputa de dos amistosos (Quilmes y Alvarado), el plantel de Unión regresó a Santa Fe el viernes, descansó este sábado, pero regresó a los entrenamientos ayer por la mañana en Casasol, ya pensando en el partido que por la reanudación de la Superliga, jugará el viernes a las 21.45 en el 15 de Abril recibiendo al puntero, Argentinos Juniors.

Para este compromiso, Leonardo Madelón espera por las habilitaciones de las dos caras nuevas que se sumaron al plantel en Mar del Plata, los uruguayos Sebastián Assís (mediocampista) y Javier Cabrera (delantero).

También se espera que en la semana lleguen los dos juveniles que se sumarán a las filas rojiblancas provenientes de Boca: Ezequiel Cañete y Mauro Luna Diale, quienes tienen acordadas sus incorporaciones a préstamo. Se trata de dos jugadores que vendrán a Unión como apuesta a futuro, que seguramente tendrán sus oportunidades en tanto y en cuanto el equipo dirigido por Leo Madelón tenga activa participación en los varios compromisos que se acercan, tanto Superliga como Copa Argentina y Copa Sudamericana.