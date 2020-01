https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.01.2020 - Última actualización - 17:07

17:06

El argentino ganó un torneo continental y se clasificó para ser partícipe de dos de los Majors más importantes del golf universal.

Con apenas 17 años Gallegos ingresará en la historia grande El argentino ganó un torneo continental y se clasificó para ser partícipe de dos de los Majors más importantes del golf universal. El argentino ganó un torneo continental y se clasificó para ser partícipe de dos de los Majors más importantes del golf universal.

Una vez más, el deporte argentino genera una satisfacción de esas que son especiales: fundamentalmente, porque fue generada por un adolescente y en un contexto de real importancia.



Abel Gallegos es un golfista que aún no cumplió los 18 años y merced a sobresalientes actuaciones, adquirió el derecho de acceder a dos de las máximas citas que posee el golf universal: el Masters de Augusta y en el British Open.



Todo esto, gracias a su consagración del pasado fin de semana en el Latin America Amateur Championship, definido en el campo mexicano El Camaleón de Playa del Carmen.



Amén de lo que intrínsecamente representa estar presente en semejantes contextos, el logro se realza ya que será la primera vez en la historia que un golfista aficionado de Latinoamérica forme parte de dos Majors profesionales en una misma temporada.



Además, el hecho que un jugador de 17 años integre la plantilla oficial en el Augusta National y en Royal St. George, permitirá que el golf amateur argentino se posicione de manera inmejorable en el contexto mundial.



Abel será el compatriota más joven en jugar ambos certámenes, que seguramente marcarán a fuego su incipiente carrera deportiva; lo que debería ser aprovechado de la manera más conveniente por la Asociación Argentina de Golf.



Dicen los expertos, que este joven de 1.91 de estatura y más de 100 kilos de peso posee una notable capacidad intelectual para este deporte. Atributos que inmediatamente direccionan la memoria hacia el cordobés Angel Cabrera.



Y justamente, desde Villa Allende, el experimentado jugador le envió un video felicitándolo por su gesta mexicana; lo que seguramente fue un motivo más de orgullo para el precoz deportista.



Gallegos ganó en el LAAC merced a una estupenda reacción, ya que había arrancado la última vuelta segundo y a dos golpes del colombiano José Mario Vega. Sin embargo, terminó imponiéndose con una vuelta final de 67 (-4) y un total de 280 (-4), denotando una madurez impropia de la edad.



Además...



Todos coinciden que en 25 de Mayo lo esperan como ciudadano ilustre a este joven de familia futbolera, que a los 5 años aprendió de la mano del profesor Raúl Bordato, que se paseaba por las calles ofreciendo clases gratuitas de golf y le regaló un palo.



El niño moldeó su juego más primitivo en Las Mulitas Golf Club, entidad con 9 hoyos ubicada frente a su casa y ahora se perfecciona en la Escuela de Alto Rendimiento de la AAG, en el Pilar Golf.



Su compromiso más próximo es el Abierto del Sur, en Mar del Plata, pero pronto empezarán gestiones para que reciba invitaciones para jugar un par de torneos de profesionales en Europa y Estados Unidos, con la idea de que el impacto de los dos majors no le resulte tan abrumador.



* “En la noche previa se me vinieron todo tipo de pensamientos: di vueltas en la cama y no me podía dormir. Me levanté varias veces durante la noche y, cuando me desperté a la mañana, me miré al espejo y dije: Vos podés”, confesó el joven que empezó a degustar ese sabor exclusivo de los Majors, al estrecharles la mano a los principales dirigentes del golf mundial presentes en el green del 18: allí estaban Fred Ridley (Masters), Mike Davis (USGA) y Ian Pattison (R&A), caras de las tres principales organizaciones de este deporte, que además crearon el gran certamen continental.



Poco antes de esos saludos en la ceremonia final mexicana, el feliz ganador había sido empapado por los otros argentinos que participaron de esta importante cita. El festejo fue en honor al bonaerense, pero también por el país, porque Argentina ganó por primera vez el certamen, tras cinco ediciones previas sin conseguirlo.



Pudo haber sido para Alejandro Tosti en Pilar 2015; para Gastón Bertinotti en República Dominicana 2016 o para Jaime López Rivarola en Santiago de Chile 2018. Finalmente, fue para este talento que sorprende con su drive y su paciencia para soportar la tensión del juego.



* “Manejar la presión fue difícil, pero traté de olvidarme del premio y salir a jugar al golf, que es lo mejor que sé hacer. Jugué muy bien, en la cancha se dio todo y dejé que fluyera. Estoy feliz porque fue un día soñado”, expresó tras la conquista.



Durante el torneo, atravesó un momento de zozobra con un bogey en el hoyo 14. Pero tomó confianza a partir del envión de sus birdies (3, 5, 7 y 11); mientras que el colombiano comenzaba a languidecer y a errar más de lo acostumbrado.



Y cuando el argentino tomó la vanguardia ya no la soltó hasta el final, acompañado por una mecánica perfecta de swing y una sana inconsciencia en una cancha muy peligrosa.



El cierre resultó ideal: el quinto birdie del domingo y un festejo de frente a su familia y a sus compañeros argentinos. Su marcha imparable lo terminó coronando con cuatro golpes de ventaja sobre el mexicano Aaron Terrazas, que luchó desde más abajo en el tablero y tentó la chance de que se cayeran de la cima los principales animadores.



Ejemplar



“Sueño con jugar los hoyos 12 y 16 de Augusta”, confesó quien tiene bordados en sus zapatos de golf, los nombres de sus padres: Abel y Guillermina. Ahora cursará quinto año del secundario por Internet y, por el momento, no contempla seguir la ruta del golf universitario de Estados Unidos.



Entre los grandes



Abel Gallegos estará en el Masters 2020 junto a Angel Cabrera, que tiene un lugar garantizado por su condición de excampeón -triunfó en la cita de 2009-, a la espera de que otros argentinos del PGA Tour consigan un lugar.



El flamante ganador del LAAC será el jugador Nº 14 en participar del primer Major de la temporada en la historia, después de Cabrera, Enrique Bertolino, José Cóceres, Fidel De Luca, Roberto De Vicenzo, Emiliano Grillo, Fabián Gómez, Martín Pose, Eduardo Romero, Andrés Romero, Leopoldo Ruiz, Jorge Ledesma y Juan Segura, estos dos últimos, amateurs.



En cuanto al British Open, que fue conquistado en 1967 por De Vicenzo, formaron parte hasta ahora 35 golfistas de nuestro país. El Major más antiguo se disputará del 16 al 19 de julio en Royal St George’s Golf Club de Inglaterra; donde también se abrirá el cupo para el desembarco de otros argentinos.