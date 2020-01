Las emergencias en agenda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habría decisión en Legislatura en validar la de Seguridad. Siguen las reticencias para discutir la económica. El radicalismo buscará unificar postura.

Habría decisión en Legislatura en validar la de Seguridad. Siguen las reticencias para discutir la económica. El radicalismo buscará unificar postura.

Tras el rechazo de la Cámara de Diputados a aprobar el mensaje del Poder Ejecutivo que contenía una serie de emergencias en la provincia, el Poder Ejecutivo sigue adelante con una serie de reuniones para definir los alcances de al menos dos nuevos mensajes a enviar a Legislatura a fin de mes para insistir con la temática.

El asunto es motivo de análisis y de reuniones entre los diferentes actores políticos y entidades. Ayer, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig y el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, recibieron a directivos de la Cámara Argentina de la Construcción -delegación Santa Fe- entre ellos su presidente Renato Franzioni acompañado de Roberto Pilatti. “Tenemos el compromiso de trabajar y atender los requerimientos del sector. A partir del estado de la deuda con la obra pública y de la problemática del financiamiento, sostuvimos la necesidad de tener herramientas para darle solución a estas situaciones, cuestiones que vamos a solicitar a la Legislatura, para resolver tanto la deuda como el futuro de las obras en marcha y las obras nuevas. Vamos a recibir todas las propuestas que nos quieran alcanzar, especialmente desde el sector productivo, en relación al alcance y las medidas que proponemos para tener más herramientas y hacer frente a esta crisis”, explicó Michlig.

Pusineri, en tanto, informó que “el objetivo de la reunión fue fundamentar cuál es la necesidad de contar con herramientas que posibiliten afrontar las deudas, sostener la obra que está en ejecución y un adecuado financiamiento de las empresas involucradas. Nos preocupa la situación referida al empleo privado que hoy aproximadamente involucra 2.000 empleos directos sin contar todos aquellos que se generan de la realización de la obra pública”.

Encuentro radical

En tanto, esta tarde, el presidente de la Unión Cívica Radical, Carlos Fascendini, convocó a legisladores, intendentes y presidentes comunales para discutir la postura partidaria ante las emergencias que pretende el gobierno. El ex vicegobernador adelantó que en su opinión “no hay necesidad de declarar la emergencia en esta provincia que no tiene una situación acuciante como otras. Santa Fe tiene dificultades pero no es una situación agobiante”, opinó.

La semana pasada, algunos intendentes radicales estuvieron en Rosario y estimaron conveniente pedir a los legisladores que avalen la declaratoria de emergencia. “Le vamos a explicar a los intendentes que la emergencia que pretende Perotti no significa mayores recursos para los municipios y comunas” afirmó el diputado Fabián Palo Oliver. El legislador insistió en poner reparos a la emergencia económica pero si se mostró dispuesto a discutir los alcances de una emergencia en materia de seguridad “con los alcances que tuvo durante el gobierno del Frente Progresista” acotó.

Precisamente mañana, en Diputados se reunirán los integrantes de la Comisión de Seguridad para discutir los posibles alcances que tendría una emergencia en la materia. Se recordó que ya en Senado se recortaron varias de las facultades especiales que pretendía el Ejecutivo para el ministerio que hoy conduce Marcelo Saín.

La reunión de la Comisión de Seguridad fue la salida elegida por la presidencia de la Cámara ante el pedido de una sesión Extraordinaria presentada por el bloque Igualdad.

También este martes, la diputada Amalia Granata (Somos Vida) presentará a los ministros Michlig y Esteban Borgonovo (Gobierno) su propuesta en materia de seguridad pública contenida en diez puntos.

Tarifas

La diputada Clara García (OS) solicitó al Poder Ejecutivo que prorrogue el congelamiento de tarifas de servicios públicos dispuesto por la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz, manteniendo sin incrementos el cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), y los de Aguas Santafesina SA (Assa). Asimismo, pidió la continuidad a las bonificaciones y beneficios vigentes por ambas prestadoras.

“Esta política de congelamiento de tarifas no debe interrumpirse, ya que claramente dio alivio a las economías familiares y permitió a muchas empresas santafesinas oxigenar sus finanzas y proyectar su continuidad y crecimiento, aún en un escenario nacional de recesión e incertidumbre”, aseguró García.

3,8%

Ipec informó que durante diciembre, el Índice de Precios al Consumidor en la provincia subió el 3,8% totalizando en el ejercicio 2019 una suba del 53,1%.

Ese porcentaje es el que se debería aplicar como suba en los salarios de diciembre, de acuerdo a la mirada de los gremios estatales. En tanto, en las próximas horas el Poder Ejecutivo anunciaría que los salarios de enero contendrán un incremento del 4,1% “a cuenta de la política salarial 2020” que empezará a discutirse en las paritarias de febrero. Esa cifra del 4,1% fue la suba de precios de noviembre en la provincia.