Línea directa

Agradecimiento

Una lectora

“La Sra. Diana Jara y su esposo hacen llegar un afectuoso agradecimiento las Dras. Valeria Aragón y María Emilia Veiga, como así también a Nancy y Ariel, por la excelente atención y predisposición que les brindaron ante un reclamo que fueron a realizar en el Juzgado de faltas de Sauce Viejo. ¡Muchísimas gracias!”.

No atienden el teléfono

Silvia de B° Norte

“¿Qué pasa con la clínica Rizzoli, es una institución de salud? Estuve insistiendo una hora por teléfono. Me atendió una operadora y pasó la llamada, y ahí empezó una musiquita interminable, ¡y al fin no me atendieron! ¡Esto no puede ser! Vergonzoso. Tuve una emergencia por una caída, y no me atendieron la llamada”.

Reflexión

Ercilio Ferri

“Un pueblo que no conoce su propia historia está limitado al presente de la generación que ahora vive. Por eso, no se comprende y asimismo, ni su presente, ya que no es capaz de referirlo a su pasado; ni explicarlo desde él. Y todavía menos puede anticipar el futuro. Sólo a través de la historia puede un pueblo hacerse plenamente consciente de él”.

Depósitos de chatarra

Un lector

“A la autoridad competente: dese una vuelta por los depósitos de Vialidad provincial, por los depósitos de la EPE; se está pagando luz y guardia por chatarra que no vale un peso. Para evitar el robo hormiga que se da a diario, debería rematarse todo ya, por lo que sea. Tanto Vialidad provincial como la EPE deberían sacarse ese problema”.

De repente, ¿está todo bien?

Una lectora

“Advierto con sorpresa que en ninguna parte del país y menos en Bs. As. los que según decían padecían hambre están satisfechos. Desde hace un mes, no hay cortes de calles ni reclamos de planes, actitudes repetidas cientos de veces desde el 10/12/15 hasta el 10/12/19, con diferentes actores: los llamados piqueteros, la CGT, la CTA, los docentes, etc., etc. Pero ahora, ¿es por arte de magia que en un mes todo se solucionó?, ¿desapareció el hambre, los bolsillos tienen plata, los sueldos alcanzan, los precios bajaron, muchos se fueron de vacaciones, se controló la inseguridad? Un verdadero milagro. Hasta parece que las clases comenzarán en la fecha fijada. Y los docentes no precisan aumentos. Roguemos que todo siga así, en los 4 años de gobierno, con respeto al derecho de los demás, para que no se destruyan plazas, calles, viviendas, nuestro cabildo, etc. Que el cumplimiento de la Constitución sea la luz que ilumine nuestro camino”.