https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.01.2020 - Última actualización - 12:24

12:20

Dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán Las negociaciones con el FMI para "reperfilar" los pagos avanzan "con un tono constructivo"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este martes que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para "reperfilar" los pagos avanzan "con un tono constructivo", pero aclaró que el Gobierno argentino no aceptará condicionalidades del organismo.



En una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, Guzmán dijo que la la relación con el FMI "es diferente" a la que supo construir el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, quien obtuvo un crédito por 56.300 millones de dólares, de los cuales llegaron a la país 44.000 millones en un año.



"Hoy la relación es diferente. Nosotros estamos en control. Este es un programa diseñado y ejecutado por nosotros. Y no vamos a permitir ninguna condicionalidad. El programa que acordó el Gobierno anterior fue un estrepitoso fracaso", dijo el funcionario nacional.

Según dijo el jefe de Economía, el acuerdo firmado por el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, no logró ninguno de los objetivos que en su momento habían sido anunciados por la administración macrista.



"Sólo aumentó muchísimo el endeudamiento y no la capacidad productiva, generó una caída de la demanda que afectó fuertemente al mercado interno, y hubo un aumento brutal de la tasa de interés, que destruyó empresas. Está claro que eso no va", aseguró Guzmán.



El funcionario anunció en la conferencia de prensa que enviará este mismo martes al Congreso el proyecto de ley para "la restauración de la sostenibilidad de la deuda" externa, ante la incapacidad del país de hacer frente a todos los vencimientos de capital que tiene entre este año y 2023.



Al referirse a las negociaciones con el FMI, Guzmán agregó: "Lo nuestro es distinto. Y lo nuestro es nuestro, lo nuestro lo diseñamos nosotros. De modo que lo que hagamos lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo".



Guzmán viajará a fin de mes a los Estados Unidos para participar de una reunión del Consejo de las Américas, donde expondrá sobre la política económica nacional y la iniciativa para normalizar la situación de la deuda.



En tanto el 5 de febrero el funcionario estará en Roma para participar del congreso sobre las "Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación (I+I+I)", que realizará la Pontíficia Academia de las Ciencias Sociales (PACS).



Allí se verá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Con información de Télam.