Martes 21.01.2020 - Última actualización - 16:24

16:23

En Tucumán

Lo dieron por desaparecido pero estaba detenido por robar en una concesionaria

Pedro Gramajo, de 31 años, quien era buscado intensamente desde el sábado pasado, no estaba desaparecido, sino que se encuentra aprehendido en la comisaría Primera luego de que fuera atrapado in fraganti mientras cometía un robo en una conocida concesionaria del centro.

Foto: Captura de pantalla

