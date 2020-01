El club Zárate suspendió a sus cuatro socios acusados por el crimen de Villa Gesell

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Club Náutico Arsenal de Zárate suspendió hoy a Ciro y Luciano Pertossi, Blas Cinalli y Juan Pedro Guarino, que son "los únicos cuatro socios activos del club" de los 11 que están detenidos en Villa Gesell por el homicidio de Fernando Báez Sosa, a la salida de un boliche el fin de semana último, confirmó esta tarde a Télam el abogado de la institución.



"Ellos son los únicos socios activos hoy en el club, por eso, luego de dos reuniones de la Comisión Directiva se decidió su suspensión", dijo a esta agencia Marcelo Urra, apoderado legal del club. Los cuatro jugaban al rugby en Arsenal Zárate Rugby que depende de la institución.





Sobre los otros detenidos, el abogado aclaró que "Máximo Pablo Thomsen renunció al club el 31 de marzo de 2017 y ahora juega en San Isidro, y que Ayrton Michael Viollaz, Lucas Pertossi, Enzo Comelli y Alejo Milanesi no pagan su cuota hace años, son morosos, por lo tanto no están en la institución". También aclaró que "Franco Matías Benicelli y Pablo Ventura no son socios del club".

"Para nosotros, como institución, es muy difícil poner límites fuera de las instalaciones. Pero dentro del club la violencia no se tolera. Luego de lo ocurrido en Gesell, la Comisión Directiva decidió suspenderlos y esperar la decisión judicial para avanzar con la expulsión", concluyó Urra.