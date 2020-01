https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 22.01.2020 - Última actualización - 10:21

10:15

El Perrodista (por Martín Duarte) Plan Nacional de Lectura en verano

Con bombos y platillos, el presidente anunció el retorno del PNL. Como primera medida de intervención literaria, de forma gratuita, en los centros turísticos destacados del país, se distribuirán los siguiente “Libros para leer al sol”: “El alquimista” de Paulo Cohecho (aventuras de un lobista que todo lo que toca convierte en choro); “Historia de Cronopios y de Chantas” de Julio Cortazo (relatos políticos breves alejados de la realidad); “Caminante no hay caminos” (Versos memorables de Lázaro Báez); “20 cuentos de ciencia fricción argentina” (las veinte fabulaciones más votadas de la historia nacional con prólogo de Lilita Corrió).

Retorna el Plan Nacional de Lectura

Con bombos y platillos, el presidente anunció el retorno del PNL. Entre la colección de libros que se distribuirán de forma gratuita en las escuelas argentinas figuran: “Novelas completas de Jorge Luis Borges” con prólogo de Mauricio Socma; “Sobras completas de Sócrates” con prólogo de Carlos Saúl Meme; “Grandes del verso argentino” (una antología que reúne a prestigiosos verseros como Caruso Lombardi y Jacobo Winograd); “Obras complejas de la literaturra latinoamericana” (selección de Durán Barba); “El cuento de los tres chanchullos” escrito por Leo Fariña e ilustrado por Jorge Lanata.

Casa de violencia de géneros

En una tienda de telas de peatonal San Martín, una clienta, en un ataque de furia, empuñó un rollo de seda y garroteó al encargado del local. Policías -que se encontraban patrullando la zona- redujeron y esposaron a la mujer quien fue traslada a la comisaría más cercana acusada de ejercer violencia de géneros. A la hora de ser interrogada, la femenina adujo que reaccionó así por estar disconforme con la atención brindada y por la constante remarcación de precios de la firma. Por su parte, el agredido no presentará cargos contra la agresora porque en su negocio se respeta el lema que dice: “El cliente siempre tiene bastón...”.

Salvan la vida a motociclista

Un masculino fue intervenido en el Hospital José María Curren luego de chocar -en estado de ebriedad- contra un paredón a bordo de su moto. Hombre y máquina llegaron al nosocomio convertidos en una masa donde se confundían. Ante la imposibilidad de despegar cuerpo humano de estructura metálica, los cirujanos optaron por salvar la vida del conductor y le acondicionaron: dos espejos retrovisores junto a los ojos para optimizar la visión; el manubrio en las axilas para multiplicar la fuerza de los brazos; ruedas en las extremidades inferiores para incrementar la velocidad de desplazamiento; y el caño de escape en la cola para eliminar flatulencias con facilidad y erradicar los problemas de tránsito lento. El accidentado se encuentra en recuperación con un suero intravenoso de aceite, refrigerante y nafta súper.

Sugerencias susanas para combatir la pobreza

La Diva de los Teléfonos redobló la apuesta con nuevas sugerencias para acabar con los pobres. Desde Punta del Este, señaló: “Que a la gente del norte le enseñen a plantar gallinas y a sembrar patos. Que le den la posibilidad de criar repollos en los gallineros. ¿Por qué no exportamos indigentes? En Europa, la pobreza podría ser exhibida en museos o zoológicos como algo exótico. ¿Por qué no hacemos un plan T-echo? Es decir, mandar a vivir a estos pobrecitos lejos de la ciudad para que no se sientan angustiados por el nivel de vida de gente como una. ¡Que se conformen con vernos por la tele! Además: ‘¡Ojos que no ven, bolsillo que no siente!’”.