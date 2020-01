Borgonovo abre el diálogo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro político de la gestión Perotti puso en negociación los proyectos que busca hacer aprobar en la Legislatura durante febrero. Hubo encuentros con Granata, Giustiniani y Del Frade; los radicales van si los invitan “juntos” y de manera institucional.

“Estuve hablando ayer con Pablo Farías, que termina la licencia en estos días y por eso no nos reunimos todavía en forma personal. Por supuesto con Miguel Lifschitz también lo haremos, y con Carlos Fascendini. No hay dudas: el diálogo está abierto a todos los sectores”.



Con la emergencia como objetivo primordial (en una o varias leyes, aún no está definido) y teniendo mayoría opositora en la Cámara de Diputados, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, Esteban Borgonovo, ha iniciado los diálogos con propios y extraños, teniendo por objetivo la sanción en febrero del instrumento legal que Omar Perotti no logró tener en las extraordinarias de diciembre.



“Estamos coordinando reuniones con gente del socialismo, hablamos con legisladores del radicalismo para juntarnos en estos días”, insistió Borgonovo en diálogo con El Litoral. “Estamos hablando con todos; ayer recibimos a tres bloques y estamos en esa tarea que va a continuar hasta el tratamiento de los proyectos”, dijo el ministro. Borgonovo recibió ayer a Amalia Granata (Somos Vida), Rubén Giustiniani (Igualdad), Carlos del Frade y Dámaris Pachiotti (Ciuidad Futura), y con Luis Rubeo y Leandro Busatto del oficialismo justicialista.



“Estuvimos conversando sobre la nueva versión de las leyes de emergencia y la agenda para los primeros días de febrero; tenemos expectativa que se comiencen a tratar”, señaló el ministro. Recordó que las actividades parlamentarias se reinician formalmente el 3 del mes próximo y que “el primer jueves es el 6; aspiramos a enviar las normas antes que termine enero”, remarcó.



Al referírsele que hablaba de “leyes” en plural, y acerca de la posibilidad de contener las emergencias en un solo proyecto, el ministro reconoció que “todavía no lo tenemos resuelto. Estamos escuchando las opiniones de los legisladores y terminando de pulir los textos; las emergencias pueden ser juntas o por separado”, resaltó.



Respecto de la posibilidad de que los nuevos textos tengas especificadas las atribuciones del Legislativo para evitar una discusión sobre “superpoderes”, el titular de la cartera política santafesina detalló que “absolutamente no los había en la norma pasada, pero hemos pulido el texto para que no queden dudas que no hay nada de eso. Son solicitudes de autorizaciones para fondos con montos y destinos específicos”, detalló.



Entre ellos mencionó los recursos para garantizar la asistencia alimentaria en comedores escolares y programas sociales. “O los fondos para Salud; venimos con un presupuesto que no fue redactado por esta gestión y tiene $ 1200 millones de deuda. Sin gastos de personal eso significa que tenemos un presupuesto nominal disponible 8 % por debajo de 2019; eso y la inflación nos plantean un escenario con menos recursos y una demanda creciente; son diferencias grandes ante necesidades relevantes”.



El ministro repasó entre los objetivos de la nueva normativa una “autorización para recomponer el FUCO (fondo unificado de cuentas oficiales) y atender requerimientos cotidianos de la provincia, como a sido tradicional. No hay nada raro ni nuevo”, concluyó.

Municipios y comunas



En las emergencias que se solicitan a la Legislatura estará contenido el “capítulo destinado al auxilio extraordinario a municipios y comunas con dificultades financieras”. Así refirió Borgonovo cuando se le consultó si la demanda de jefes comunales opositores requería de la acción legislativa. “Nos piden ayuda con todos los colores; también hemos tenido planteos de administraciones justicialistas”, advirtió el ministro de Gobierno.

Estamos bajando el nivel de la confrontación política y con vocación de gestionar soluciones. Lo que el gobierno necesita, lo necesita la provincia”. Esteban Borgonovo, Ministro de Gobierno de Santa Fe.

Radicales “todos unidos”



“No queremos que haya intentos de cooptación por separado con intendentes y presidentes de comuna o con los legisladores. El partido tiene posición única, vocación de unidad y estamos trabajando en eso”, dijo Carlos Fascendini ante la posibilidad de diálogo con la Casa Gris ante las emergencias con las que insistirá el gobierno de Omar Perotti.



“Estamos abiertos al diálogo y a analizar las propuestas. No vamos a tratar nada a libro cerrado ni una emergencia como la que mandó el gobierno provincial en diciembre”, le dijo el titular del comité provincial de la UCR a El Litoral.



El radicalismo se reunió anoche en un hotel céntrico de la ciudad “reunificando” filas. El ex vicegobernador estuvo acompañado por casi todos los diputados provinciales de su partido, con varios senadores, y con las presencias de Hugo Marcucci, Mario Barletta, José Corral y Darío Boscarol entre otros.



“Estamos abiertos al diálogo y a analizar las propuestas; que nos convoquen de manera institucional para que no haya entredichos”, apuntó Fascendini.