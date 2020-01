https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 22.01.2020 - Última actualización - 14:17

En San Jerónimo al 1100 Pozos con más de tres años de "vida" en barrio Sur

Es la última cuadra de calle San Jerónimo, lindante ya al Parque del Sur. Parece como olvidada. Según vecinos que se comunicaron al Whatsapp de diario El Litoral (342 630-5344), este inconveniente tiene al menos unos tres años, y cada vez que pasa el tiempo, el estado de la carpeta asfáltica, es peor.



“Es imposible circular, los pozos van a cumplir tres años y ya se cobraron miles de amortiguadores. Particularmente me chocaron el auto que estaba en dicho lugar estacionado. Se ve que por esquivar el pozo, no evitaron mi auto. No tengo datos del auto que me chocó, y tampoco hay cámaras en la zona”.

Foto: Periodismo Ciudadano / WhatsApp

Otro de los vecinos del lugar también contó que los días de lluvia se dificulta. Incluso, el año pasado, un empleado suyo casualmente pasó por esos baches con su moto, y terminó rodando muy cerca de la intersección con la Avenida Illia.



Los “bloques” de la calle están muy deteriorados, y parecen como si estuvieran escalonados.