Las colonias de vacaciones municipales funcionan a pleno

El intendente Emilio Jatón pasó por Piedras Blancas donde concurren más de 300 adultos mayores. Luego estuvo en el camping de Amsafé y compartió las actividades con los más de 150 chicos que asisten.

Las colonias de vacaciones municipales, que se pusieron en marcha el 6 de enero y se extenderán hasta el 14 de febrero, están funcionando a pleno. Participan más de 3.000 niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Se desarrollan en 11 sedes habilitadas en ambos turnos, de 8 a 12 y de 16 a 20. La Municipalidad propone en cada lugar diferentes actividades, todas libres y gratuitas.



El intendente Emilio Jatón visitó esta mañana la colonia de vacaciones de Piedras Blancas, a la que concurren más de 300 adultos mayores, y la que funciona en el predio de Amsafé sobre la ruta 1 y a la que de lunes a viernes concurren niños de todas las edades, en su mayoría de la zona de la costa.



Adrián Alurralde, coordinador ejecutivo municipal de Deportes, destacó la gran participación de niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, que disfrutan de un verano diferente. “Son más de 3.000 vecinos y 80 instituciones, vecinales y solares, los que participan activamente de las colonias, así que estamos muy contentos por el resultado obtenido. Que se puedan realizar estas actividades era una de las metas que nos marcó Emilio para trabajar a corto plazo”, resumió.



Varias actividades



“Es un proyecto hermoso. Cada uno de los espacios con actividades complementarias, con prácticas de natación, talleres estético-expresivos y también hay clases especiales de lectura, educación vial; todas las colonias trabajan en consonancia con la meta de cuidar el medio ambiente, de atender a nuestro ecosistema”, contó más adelante.



Por otra parte, se refirió al desafío que implicó poner en marcha las colonias de vacaciones a pocos días de haber asumido la nueva gestión y encontrarse con un municipio en una situación muy difícil. “El desafío fue mirar para adelante. Y poner en marcha las colonias de vacaciones, algo que nos pone muy contentos porque se disfruta mucho”, dijo.



En la ocasión, representantes de Amsafé esperaron a Jatón y lo acompañaron en todo el recorrido. En la caminata le expresaron su satisfacción por formar parte de este proyecto y le contaron la alegría que sienten porque es la primera vez que firman un convenio con la Municipalidad para integrar la lista de sedes donde se desarrollan las colonias de vacaciones.



Experiencias inolvidables



Francisco Benítez tiene 75 y es de barrio Nueva Esperanza y destacó que lo que más le gusta de la colonia es la natación y todo lo relacionado con la actividad física. Es fanático de las caminatas porque contó que vive en el norte de la ciudad y desde allí se viene hasta el centro. “Me gusta mucho compartir con los compañeros, charlamos, bailamos, hacemos juegos. Nunca me había animado, es la primera vez y estoy feliz. Es una experiencia muy buena e inolvidable”, dijo contento.



Por su parte, Anita Kessler tiene 83 años y muy feliz contó que hace dos años que participa de las colonias. No escatimó en elogios, primero para con los profesores que “nos contienen, nos apoyan y están pendientes de nosotros”; después se refirió al grupo y destacó la importancia de conocer gente nueva, y de respetar las diferentes formas de pensar. “Es un ambiente maravilloso”, dijo. Y por último mencionó todo lo que tienen en la colonia y que en otro lugar no encuentran desde natación hasta baile, desde charlas hasta caminatas y desde juegos hasta ejercicios cognitivos. “Ojalá esto se repita por muchos años más”, cerró.