https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.01.2020 - Última actualización - 17:35

17:21

Impulsa la logística del transporte de bajas emisiones

BMW y su prioridad en el cuidado del medio ambiente

BMW Group es el primer fabricante de automóviles que confirma su adhesión a la iniciativa “Getting to Zero Coalition” en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25). El objetivo es descarbonizar el transporte marítimo internacional.

Foto: Archivo El Litoral



Foto: Archivo El Litoral

Impulsa la logística del transporte de bajas emisiones BMW y su prioridad en el cuidado del medio ambiente BMW Group es el primer fabricante de automóviles que confirma su adhesión a la iniciativa “Getting to Zero Coalition” en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25). El objetivo es descarbonizar el transporte marítimo internacional. BMW Group es el primer fabricante de automóviles que confirma su adhesión a la iniciativa “Getting to Zero Coalition” en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25). El objetivo es descarbonizar el transporte marítimo internacional.

BMW Group ha ampliado su compromiso de hacer más sostenible la logística del transporte. En el marco del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25) en Madrid y como parte del compromiso de BMW Group de seguir reduciendo las emisiones de carbono a lo largo de toda la cadena de valor, la compañía se ha unido a la alianza “Getting to Zero Coalition”. El objetivo de esta iniciativa es utilizar buques de carga sin emisiones a partir de 2030. “Getting to Zero Coalition” es una asociación formada por Global Maritime Forum, Friends of Ocean Action y Foro Económico Mundial.

“El transporte marítimo es crucial para abastecer a la red internacional de fabricación de BMW Group y para la distribución mundial de vehículos. Consideramos que esta alianza de gobiernos, empresas y otras partes interesadas intersectoriales es una oportunidad única para minimizar continuamente las emisiones de carbono también en el sector marítimo”, señaló Jürgen Maidl, Vicepresidente Senior de la Red de Producción y Gestión de la Cadena de Suministro de BMW Group. “Somos el primer fabricante de automóviles en unirse a esta coalición y así encabezar la marcha hacia una mayor sostenibilidad”.

El transporte marítimo representa en la actualidad el 50% de las emisiones de CO2 de la cadena de transporte de BMW Group. A escala mundial, alrededor del tres por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero proceden del transporte marítimo, y la tendencia es de claro ascenso. Como parte de “Getting to Zero Coalition”, BMW Group quiere ahora lograr una eliminación total de las emisiones de carbono, mediante el uso de combustibles “limpios” y de nuevos sistemas de propulsión, así como la optimización de la eficiencia energética.

Las actividades que realiza BMW Group en el marco de la coalición dan continuidad a su impulso a la descarbonización de la empresa, en concreto en el área de la logística: además de la estrategia de sostenibilidad en toda la cadena de valor, el enfoque holístico incluye también métodos de producción que aprovechan de manera óptima los recursos en las plantas de todo el mundo y un mayor desarrollo de la movilidad eléctrica.

BMW Group ha conseguido, por ejemplo, reducir el consumo de recursos y emisiones por vehículo fabricado en más del 50% desde 2006. Además, todas las plantas de BMW Group y las tres fábricas de la empresa conjunta BBA en China recibirán energía de fuentes renovables exclusivamente a partir del año próximo. Las plantas de BMW Group en Europa ya reciben la electricidad ecológica en su totalidad desde 2017.

Al haberse centrado en la movilidad eléctrica desde una fase muy temprana, BMW se ha convertido también en uno de los pioneros mundiales de esta tecnología. El BMW i3 es líder mundial en su segmento desde 2013. Con una cartera que incluye actualmente 12 modelos, BMW ofrece la gama más amplia de vehículos eléctricos del mercado. En 2021 habrá en circulación un millón de vehículos eléctricos de BMW Group. Y en 2023, la compañía ofrecerá 25 modelos eléctricos.

Compromiso

El anuncio de que BMW Group se ha unido a “Getting to Zero Coalition” no es una mera casualidad. Las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y las actividades de BMW Group tienen una larga trayectoria de estrecha colaboración. BMW Group ha participado activamente y con regularidad en las conferencias sobre el cambio climático de la COP desde 2008. El año pasado, la compañía volvió a aportar nuevas ideas, así como su experiencia técnica en el desarrollo sostenible.

Las actividades se centraron en la participación renovada de BMW Group como patrocinador principal del Foro de Innovación Sostenible (SIF). El SIF ha sido durante muchos años uno de los principales congresos sobre sostenibilidad del programa de la COP de las Naciones Unidas, al que suelen asistir destacados representantes mundiales de la política, la industria, la ciencia y la sociedad, que lo utilizan como plataforma para el debate sobre los retos del desarrollo sostenible. En este contexto, BMW Group presentará principalmente los avances actuales en movilidad eléctrica y demostrará el modo en que las tecnologías inteligentes y digitales pueden contribuir a la movilidad sostenible. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa